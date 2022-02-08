Источники рассказали о дате и темах послания президента Путина депутатам

Президент России Владимир Путин готовится к оглашению послания Федеральному Собранию.

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию может быть оглашено в начале марта.

Об этом заявили информированные источники "Ведомостей". "Сейчас идёт проработка основных тем выступления", - рассказал источник в правительстве.

Другие источники называют даты 1 и 3 марта в качестве возможных для мероприятия. Сообщается, что есть идея огласить послание Путина раньше, чем перед конгрессом выступит Байден, чьё выступление намечено на 1 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что дату послания президента "сообщат своевременно".

Эксперты уверены, что в послании президент обязательно отразит международную ситуацию. В декабре 2021 года Россия передала США и НАТО предложения по безопасности, состоялись встречи дипломатов России и США, президент также провёл звонки и переговоры с иностранными лидерами.

В феврале планируются визиты в Москву канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Бразилии Жаира Болсонару.