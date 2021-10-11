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Источники рассекретили семейные связи лауреата Нобелевки и Набиуллиной. "Оклад 8 млн рублей"
11 октября 2021, 12:25 • 39 • Политика
В соцсетях после объявления главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова лауреатом Нобелевской премии мира, внезапно всплыла тема его семейных связей с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Интернет-пользователи сообщили о дочке Муратова, которая отвечает за пиар Набиуллиной "с окладом 8 млн рублей в год".
После того как главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в соцсетях несколько дней активно начали обсуждать и его политические взгляды, и его политическую позицию. Сторонники оппозиционера Алексея Навального, который тоже был номинирован на эту премию и оказался "в пролёте", старались особо.
А теперь всплыла новая интересная деталь о Муратове. Интернет-пользователь Дмитрий Иванов в Twitter @d_ivanov88 задался вопросом о том, видел ли кто-то когда-то негативный материал "Новой газеты" про Центробанк и его руководителя Эльвиру Набиуллину.
"Не видели? Вот и (я) не видел, - пишет интернет-пользователь. - Оказывается, дочка главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова отвечает за PR Э. Набиуллиной, с окладом 8 млн рублей в год".
Под постом тут же собралась толпа гневных комментариев.
"Да вообще: Россия - их "лавчонка". Что тут непонятно…", - возмущается @Zoya06755596.
"Какой дорогой пиар у Набиуллиной!", - иронизирует @AlexWoyz.
К слову, эта тема уже поднималась ещё год назад. В частности, "Незыгарь" обратил внимание на скандал, в который в своё время угодил Центробанк, когда журналисты раскопали размер сумм, которые ведомство Набиуллиной тратит на свой пиар и на пиар своих руководителей.
"Примечательно, что ответственной за пиар является советник председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной Ксения Дмитриевна Муратова - дочь владельца и главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, - писал "Незыгарь". - Это издание при всей своей оппозиционности странным образом обходит критические темы с участием Набиуллиной и Кузьминова".
По версии автора поста, "одной из причин такой "обходительности" может являться та высокая должность, которую занимает Ксения Муратова - её доход на этой работе составляет не менее 8,5 млн рублей в год".
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