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«Источники повышенной опасности»: СК призвал ускорить разработку правил использования электросамокатов

09 июня 2021, 21:10  •  87 • В России
Следственный комитет России призвал Минтранс и МВД ускорить работу над регламентацией использования электросамокатов. В ведомстве добавили, что готовят предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве. В СК напомнили, что за два года в России десять человек погибли в ДТП с участием пользователей электросамокатов.
 
Reuters © Maxim Shemetov
 

Следственный комитет России призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер по регламентации использования электросамокатов, напомнив, что эти средства индивидуальной мобильности являются источником повышенной опасности. В СК добавили, что готовят предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко привела цифры статистики МВД, согласно которой за последние два года в России десять человек стали жертвами ДТП с участием электросамокатов.

«Помимо этого, зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан, как из числа тех, кто пользуется электросамокатом, так и случайных прохожих в пешеходных зонах, где свободно передвигаются граждане на самокатах», — подчеркнули в СК, указав, что негативная тенденция усиливается в тёплое время года, особенно в крупных городах.

Вместе с тем в ведомстве призвали оценивать проблему комплексно и обращать внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду. Соответствующая работа уже ведётся в некоторых субъектах, добавили в СК.

«Только в Санкт-Петербурге зафиксировано восемь происшествий, по шести из которых возбуждены и расследуются уголовные дела. В профилактических целях принимаются меры. Так, в Петербурге о необходимости реагирования проинформированы органы власти, создана рабочая группа, в рамках которой решаются вопросы введения на территории города правил предоставления в аренду электросамокатов и установления зон, где их эксплуатация запрещена», — сообщила Петренко.

Накануне замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко рассказал, что ведомство совместно с МВД обсуждает внесение корректив в правила дорожного движения, регламентирующие использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, возможные изменения предполагают запрет на езду по тротуарам на электросамокатах весом более 35 кг. Также ведомство рассматривает опцию ограничения допустимой скорости движения СИМ в пешеходных зонах до 20 км/ч с установлением приоритета движения за пешеходами.

На этом фоне сообщается, что в Санкт-Петербурге приостановили свою работу многие сервисы аренды самокатов. По данным ТАСС, операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты, и взять в аренду это средство передвижения в городе временно невозможно. Как сообщила «Фонтанка», многие приложения кикшеринга в городе показывают, что доступного транспорта нет.

Напомним, за последнее время в Санкт-Петербурге произошло несколько резонансных ДТП с участием пользователей электросамокатов. Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел.

  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

При этом вице-губернатор города Борис Пиотровский рассказал, что власти Санкт-Петербурга попросили компании по аренде электросамокатов ограничить движение таких транспортных средств у фан-зон и стадиона, где будут проводиться матчи чемпионата Европы по футболу.

«Мы проводили консультации с (оргкомитетом российской части. — RT) Евро. Действительно, на стадионе в день матчей и вокруг фан-зон мы попросили ограничить движение самокатов», — заявил он.

За подробной информацией по ситуации Пиотровский рекомендовал обратиться в профильный комитет Смольного. Во вторник, 8 июня, там приняли решение ограничить до 10 км/ч разрешённую скорость  передвижения на самокатах по центральным улицам города. Как уточняет ТАСС, речь идёт о Невском проспекте и прилегающих к нему загруженных улицах.

В свою очередь, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников 21 мая сообщил, что в столице планируют ограничить до 15 км/ч допустимую скорость самокатов, гироскутеров, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности в парках и иных общественных пространствах.

Кроме того, максимальную скорость СИМ предложили ограничить до 25 км/ч, а при совмещённом движении с пешеходами — до 7 км/ч, при этом приоритетное право передвижения остаётся за пешеходами. 

В 2019 году Минтранс подготовил поправки к ПДД, согласно которым появился новый термин — «средства индивидуальной мобильности», включающий в себя электросамокаты, самокаты, скейтборды, электроскейтборды, роликовые коньки, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и иные подобные средства передвижения. В документе отмечалась необходимость урегулировать их интеграцию в пешеходное и велосипедное пространство.

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