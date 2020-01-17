Источники назвали вероятного преемника Мишустина на посту главы ФНС

Главный кандидат на пост главы ФНС — заместитель Михаила Мишустина Даниил Егоров. Его кандидатура согласована и может быть утверждена в ближайшие часы. Об этом два источника, близкие к правительству и знакомые с ситуацией, рассказали «Известиям» в четверг, 16 января.

Косвенно о перспективах Егорова свидетельствует тот факт, что он был единственным представителем ФНС на пленарном заседании Госдумы, где перед депутатами в качестве кандидата на должность премьера выступал Михаил Мишустин.

В пресс-службе ФНС не смогли оперативно прокомментировать информацию. Сам Даниил Егоров на звонок и на сообщение «Известий» не ответил. При этом близкий к ФНС источник подтвердил, что решения по новому руководителю ждут с часу на час. Другие кандидатуры, кроме Егорова, не фигурируют. Зато у него самого, по данным собеседника, имеются сразу две перспективы. Если его по каким-то причинам не назначат главой ведомства, новый премьер, вероятно, возьмет его в аппарат правительства.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Перед этим в Госдуме прошло голосование по вопросу назначения Мишустина, его кандидатуру поддержали 383 депутата, 41 воздержался. Проголосовавших против не было.

Накануне Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС на должность главы кабинета министров.

Даниил Егоров родился в 1975 году, в 1998 году он окончил Московский российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. В налоговую службу он пришел в 2001 году — на должность специалиста 1-й категории в московское управление. На федеральный уровень он вышел с 2010 года — тогда он занимал должность начальника управления досудебного аудита Федеральной налоговой службы. Заместителем руководителя Федеральной налоговой службы был назначен в мае 2011 года. Согласно данным на сайте ФНС, сейчас Егоров координирует и контролирует деятельность контрольного управления, а также управлений камерального, оперативного контроля и трансфертного ценообразования.