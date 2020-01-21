Источники назвали имя нового министра связи

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в новом правительстве может стать Максут Шадаев, который сейчас занимает пост вице-президента «Ростелекома». Об этом рассказали источники «Известий» в министерстве и отрасли.

Сейчас и.о. министра является Константин Носков.

Ранее 21 января источники рассказали, что в одной из предложенных конфигураций правительства должность вице-премьера, курирующего сферу ТЭК, вместо Дмитрия Козака может занять и.о. министра энергетики Александр Новак. По другой версии, Козак останется на посту, но часть полномочий перейдут от него к новому вице-премьеру. В аппарате правительства отказались комментировать эту информацию.

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Глава государства озвучил несколько инициатив, в частности идею внести поправки в Конституцию.

После этого председатель кабинета министров Дмитрий Медведев доложил Путину о решении правительства в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить президенту принимать все необходимые решения для реализации обозначенных им инициатив. Путин поблагодарил членов кабмина за работу и поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

На следующий день президент подписал указы о назначении Дмитрия Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ, а главы ФНС Михаила Мишустина — председателем правительства. Медведев также сохранил за собой пост председателя партии «Единая Россия».