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Источники АР разоблачили гамбит США с Донбассом. Киеву не понравится
09 декабря 2021, 14:05 • 384 • Политика
Associated Press со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщает, что после переговоров Путина и Байдена появилось предположение, что США станут давить на Украину, чтобы она признала автономию Донбасса. Вот только получится ли у Вашингтона разыграть этот донбасский гамбит и понравится ли Киеву подобная стратегия?
Недавние переговоры по видеосвязи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена могут обернуться давлением Вашингтона на Киев. В частности, в администрации президента США предположили, что Соединённые Штаты "будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально дала автономию восточным украинским землям".
Речь идёт о подконтрольных ДНР и ЛНР территориях Донбасса.
Предложенный американскими чиновниками донбасский гамбит вряд ли придётся по душе Киеву. Источники же предполагают, что принятие сложившейся на этой территории ситуации в то же время не должно выглядеть как уступка Владимиру Путину.
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