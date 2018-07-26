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Источник: Железняк покидает пост замсекретаря генсовета единороссов

26 июля 2018, 11:54  •  124 • Политика

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк написал заявление об уходе с партийного поста. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в партии.

"Заявление есть. Думаю, что на одном из ближайших заседаний президиума генсовета этот вопрос будет рассмотрен", - сказал собеседник агентства. О причинах его решения в партии не информируют, сам Железняк недоступен для комментариев.

Депутат Госдумы Железняк в качестве замсекретаря генсовета курировал вопросы международной работы партии.

Ранее в СМИ появились сообщения, связывающие отставку единоросса с тем, что он не присутствовал на обсуждении в первом чтении в Госдуме законопроекта о пенсионных изменениях. В этот день парламентарий находился на больничном.

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