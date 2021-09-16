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Источник заявил об отставке главы Владимирской области. У Сипягина ответили жёстко

16 сентября 2021, 14:15  •  124 • Политика
В пресс-службе губернатора Владимирской области Владимира Сипягина ответили на сообщения о его отставке.
Информацию об отставке губернатора Владимирской области Владимира Сипягина опровергли в его пресс-службе.
Новости об отставке главы региона являются фейком, заявили "РИА Новости" сотрудники пресс-службы.
Ранее источники РБК сообщили, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин якобы написал заявление об отставке.
Ранее стало известно, что Сипягин вошёл в пятёрку губернаторов с самым низким рейтингом доверия среди населения.

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