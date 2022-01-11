Источник заявил о задержании в Латвии "агентов Кремля"

Латвийское информационное агентство LETA сообщило о задержании в стране очередных "агентов Кремля".

По данным источника, задержаны два человека, которые якобы подозреваются в сотрудничестве с военной разведкой России.

Напомним, ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин показал, как власти Латвии наказали свою страну, пытаясь насолить России. Действия латвийского правительства он назвал не иначе как "русофобское лото".