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Источник заявил о скорой отставке главы ФАС

10 ноября 2020, 03:15  •  17 • Политика
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев покинет свой пост в ближайшее время. Об этом «Известиям» сообщили 9 ноября источники в ведомстве, отметив, что им было известно о грядущей перестановке уже целый месяц.
«Мы давно ждем этого нового назначения. Пугает, что это будет человек, который не имеет федерального опыта руководством ФАС», — сказали в ведомстве.
Как пояснил источник, называлось несколько фамилий, в том числе Максима Шаскольского, который сейчас занимает должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.
Но большая вероятность, что ведомство возглавит глава управления ФАС по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров.
Артемьев возглавляет ФАС с 2004 года. Как сообщают СМИ, он может занять другую «статусную должность», но не уточняется, какую именно.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, включая одного первого.
Также президент подписал указ об освобождении от должности четырех федеральных министров. Это главы Минприроды Дмитрий Кобылкин, Минстроя — Владимир Якушев, Министерства Дальнего Востока — Александр Козлов и Минтранса — Евгений Дитрих.
Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о снятии с должности министра энергетики Александра Новака. Президентского указа по поводу отставки этого министра не было, но глава правительства предложил его кандидатуру на пост вице-премьера.
На пост главы Минприроды Мишустин предложил назначить Козлова, главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики — главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, на пост главы Минтранса — гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева. Министром жилищно-коммунального хозяйства он рекомендовал утвердить замминистра этого ведомства Ирека Файзуллина.
Перестановки в правительстве в Кремле объяснили ротацией.

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