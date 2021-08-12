Источник заявил о предложении властей Афганистана талибам

Источник телеканала Al Jazeera заявил о предложении властей Афганистана талибам.

По данным Telegram-канала РИА Новости со ссылкой на Al Jazeera, правительство Афганистана предложило талибам принять участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия.

Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Ранее стало известно о том, что представители движения "Талибан"* в Афганистане укрепляют свои позиции: по мере вывода американских войск они берут контроль в провинциях. Также сообщалось, что за последнее время талибы захватили сразу девять городов - столиц провинций.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.