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Источник заявил о предложении властей Афганистана талибам
12 августа 2021, 14:25 • 142 • Политика
Источник телеканала Al Jazeera заявил о предложении властей Афганистана талибам.
По данным Telegram-канала РИА Новости со ссылкой на Al Jazeera, правительство Афганистана предложило талибам принять участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия.
Официального подтверждения информации на данный момент нет.
Ранее стало известно о том, что представители движения "Талибан"* в Афганистане укрепляют свои позиции: по мере вывода американских войск они берут контроль в провинциях. Также сообщалось, что за последнее время талибы захватили сразу девять городов - столиц провинций.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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