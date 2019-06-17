Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Асад атакует армию Эрдогана, нарываясь на жесткий ответ
"Ваша ирония неуместна": Норкин жестко пресек спекуляции на тему разру...
Умер генерал КГБ, высылавший Бродского и Солженицына
Зеленский заявил о затягивании КС решения об указе о роспуске Рады
Главная / Политика

Источник: зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ

17 июня 2019, 19:24  •  75 • Политика

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Иностранные спецслужбы предпринимают попытки внедрения в системы управления инфраструктурой России. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в руководстве одного из российских силовых ведомств, комментируя статью The New York Times об активизации спецслужб США. По его словам, такие действия можно охарактеризовать как "элементы кибервойны".

Источник отметил, что речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике. "Такие попытки мы видим и фиксируем", - добавил собеседник агентства. При этом, по его словам, "эти действия удается нейтрализовать".

В статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times, сообщалось, что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. По словам источников газеты из числа бывших и действующий американских официальных лиц, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.

В новость были внесены изменения (17:24 мск) - добавлены подробности по тексту.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
17 июня 2019, 18:09
"Ваша ирония неуместна": Норкин жестко пресек спекуляции на тему разрухи в России
16 июня 2019, 20:39
В Совбезе РФ назвали полным абсурдом заявления о якобы вмешательстве России в выборы в ЕП
17 июня 2019, 11:39
Против "режима Плахотнюка" готов свидетельствовать Ренат Усатый, лидер "Нашей партии"
17 июня 2019, 01:54
Насколько далеко зайдут США? В Госдепе рассказали о планах на Иран
17 июня 2019, 18:09
В Кремле прокомментировали назначение Бабича заместителем министра
17 июня 2019, 18:09
"Киев оккупировали больше 1000 лет назад": История Украины глазами "свидомых патриотов"
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июня 2019, 08:24
Последняя встреча Мэй на посту премьера будет с Путиным. Возможно, но с одним условие...
17 июня 2019, 03:24
Луи Блан и "Медуза", "А у нас во дворе есть девчонка одна", необратимый Чубайс и серд...
17 июня 2019, 05:09
Брошенные гарнизоны. Причины и последствия расформирования частей РФ на Дальнем Восто...
17 июня 2019, 01:54
"Так это были не русские?": Экс-глава Генштаба ВСУ спустя 5 лет признался в...
17 июня 2019, 01:54
Бой советских танков: в Ливии схлестнулись Т-55
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2019, 18:24
«Мы вернёмся домой»: как в мордовской женской колонии живут матери с детьми
13 июня 2019, 13:09
В Совфеде оценили решение США переименовать Киев в международной базе
11 июня 2019, 15:54
Трамп не шутил: США наказали Эрдогана за С-400
14 июня 2019, 15:24
Водная блокада Крыма ударила по Украине: Экологическая катастрофа нарастает уже 5 лет
12 июня 2019, 21:09
Факты о том, как Путин размазывает "новую" Украину (П.и.К Наталья Корецкая)
13 июня 2019, 06:54
"Просто "прокатили" Зеленского": Военные и экономблок бунтуют против новой власти Киева
13 июня 2019, 13:24
"Мира не будет - будет НАТО": В Верховной раде заявили о катастрофе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.