Источник: встреча с задержанным в Бостоне россиянином может состояться уже во вторник

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НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Встреча сотрудников Генконсульства РФ в Нью-Йорке с россиянином, задержанным агентами ФБР 30 июля в аэропорту Бостона, может состояться уже во вторник. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник источник в дипломатических кругах.

"Посещение задержанного россиянина может состояться уже во вторник", - сообщил источник. "Запрос в Бюро тюрем США с просьбой о встрече с задержанным уже направлен", - добавил он.

33-летний Максим Суверин был задержан в аэропорту Бостона агентами нью-йоркского отделения ФБР по обвинению в совершении преступлений экономической направленности. Он был доставлен в нью-йоркскую тюрьму "Метрополитэн коррекшинал сентер" (Metropolitain Correctional Center), рассчитанную на содержание 800 заключенных и находящуюся в южной части Манхэттена.

Как сообщило ранее в понедельник в Twitter Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке, в последнюю неделю нью-йоркским отделением ФБР были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. По данным Генконсульства, один человек был арестован в Бостоне и доставлен в Нью-Йорк, а остальные, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Согласно информации, содержащейся в базе данных Федерального бюро тюрем, в Лос-Анджелесе в тюрьме Metropolitain Detention Center находятся Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный и Николай Тупикин. Эти люди наряду с еще 21 обвиняемым проходят по делу, которое рассматривает магистратский суд Южного округа Нью-Йорка. Согласно 10-страничному обвинительному заключению, полученному корреспондентом ТАСС из базы юридической информации данных pacer.gov, они "участвовали в мошеннической схеме, жертвами которой были лица, пытавшиеся приобрести товары через интернет". В частности, они размещали в интернете объявления о продаже раритетных машин и предлагали клиентам перечислять средства на счета подставных компаний, а затем снимали оттуда средства и переводили их на свои банковские счета.