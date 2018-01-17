Источник: Военный комитет НАТО не обсуждал поставки летального оружия на Украину

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БРЮССЕЛЬ, 17 января. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Военный комитет НАТО не обсуждал поставки летального оружия на Украину с главой Генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко. Об этом сообщил ТАСС источник в военной структуре НАТО в Европе по итогам заседания Комиссия НАТО - Украина.

"Начальники Генштабов [стран альянса] не обсуждали в ходе рабочей сессии с Украиной поставки летального оружия в рамках помощи этой стране", - сказал он.

В свою очередь, дипломатический источник в миссии одной из стран НАТО в Брюсселе подтвердил эту информацию и добавил: "Важно понимать, что поставки оружия не входят в компетенцию НАТО - этот вопрос решается на двустороннем межгосударственном уровне".

"Что касается Украины, то НАТО занимается содействием этой стране в реформировании, подготовке, повышении боеспособности и совместимости ее вооруженных сил", - отметил он.

Киев на протяжении нескольких лет просил от США направить ВСУ новые виды вооружений, в первую очередь - противотанковые средства. В конце декабря прошлого года руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. До этого телеканал ABC проинформировал, что Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн. В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Перед реализацией план должен быть направлен на рассмотрение в Конгресс США. У законодателей будет на это 30 дней.