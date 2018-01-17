Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
2018. Мир в изображении американских аналитических центров
Трубы горят
Валентин Катасонов. Что ждёт Россию и мир в 2018-м году
Армия по заказу: ЧВК выводят из серой зоны
Главная / Украина

Источник: Военный комитет НАТО не обсуждал поставки летального оружия на Украину

17 января 2018, 20:54  •  107 • Украина

БРЮССЕЛЬ, 17 января. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Военный комитет НАТО не обсуждал поставки летального оружия на Украину с главой Генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко. Об этом сообщил ТАСС источник в военной структуре НАТО в Европе по итогам заседания Комиссия НАТО - Украина.

"Начальники Генштабов [стран альянса] не обсуждали в ходе рабочей сессии с Украиной поставки летального оружия в рамках помощи этой стране", - сказал он.

В свою очередь, дипломатический источник в миссии одной из стран НАТО в Брюсселе подтвердил эту информацию и добавил: "Важно понимать, что поставки оружия не входят в компетенцию НАТО - этот вопрос решается на двустороннем межгосударственном уровне".

"Что касается Украины, то НАТО занимается содействием этой стране в реформировании, подготовке, повышении боеспособности и совместимости ее вооруженных сил", - отметил он.

Киев на протяжении нескольких лет просил от США направить ВСУ новые виды вооружений, в первую очередь - противотанковые средства. В конце декабря прошлого года руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. До этого телеканал ABC проинформировал, что Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн. В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Перед реализацией план должен быть направлен на рассмотрение в Конгресс США. У законодателей будет на это 30 дней.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

107
Источник
Похожие новости
17 января 2018, 12:54
Лучше всех: как могла бы выступить сборная СССР на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане
17 января 2018, 07:54
Генсек ООН включил урегулирование конфликта на Украине в число приоритетов на 2018 год
17 января 2018, 22:54
Украинские демоны призвали к этническим чисткам и убийствам сограждан

17 января 2018, 00:09
Украина спешно закладывает бомбу под Минские договорённости
17 января 2018, 22:39
Успех Рублёва, достижение 15-летней украинки и негостеприимные фанаты: обзор третьего игрового дня Australian Open
18 января 2018, 01:54
«Остановить вирус не удаётся»: почему на Украине растёт число заболевших гепатитом А
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
18 января 2018, 00:24
Высший пилотаж: тяжелые истребители устроили карусель со взлетом и посадкой на автотр...
18 января 2018, 00:40
Лучший район Чикаго создали украинцы
18 января 2018, 01:54
«Остановить вирус не удаётся»: почему на Украине растёт число заболевших гепатитом А
18 января 2018, 01:54
«За безобидную пародию не должны отчислять»: интернет-пользователи поддержали снявших...
18 января 2018, 01:54
«Мы должны мобилизоваться»: в Европарламенте обсудили «российскую пропаганду»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 января 2018, 09:39
Бомбы для Хмеймима испещрены украинскими отпечатками
13 января 2018, 19:39
Как сейчас выглядят военные корабли в Крыму, которые Путин предложил вернуть Украине
11 января 2018, 14:09
Олигархи сдают страну по кускам
11 января 2018, 10:24
Что ожидает Украину в 2018 году?
13 января 2018, 03:24
У Грудинина, как у полковника Захарченко, вдруг нашлись 7,5 миллиарда
12 января 2018, 09:39
Южноосетинский военторг для Донбасса. Привет от «Абхаза»!
14 января 2018, 15:09
Как «Лолита» - Порошенко в ФСБ жаловался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.