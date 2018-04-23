Источник: Венгрия заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД

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БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Венгрия заблокировала проведение 27 апреля заседания Комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД из-за украинского закона о языке. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Это заседание должно было состояться на полях министерской встречи НАТО.

"Заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров не состоится в связи с позицией венгерской стороны, которая остается неизменной", - сказал он. В ходе двух последних министерских встреч НАТО в 2018 году Венгрия также блокировала встречи с Украиной, требуя от Киева отмены закона о языке.

В штаб-квартире НАТО ТАСС подтвердили, что заседание комиссии НАТО-Украина на уровне глав МИД не входит в программу встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе 27 апреля.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто еще в январе заявлял, что Будапешт заблокирует эту встречу, если Киев не внесет изменения в принятый закон "Об образовании".

В сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". Согласно седьмой статьи закона, уже с этого учебного года отменяется преподавание на языках национальных меньшинств в средних и старших классах, а также в высших учебных заведениях, а с 2020 года весь процесс обучения с 1-го класса должен перейти полностью на государственный язык.

Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала положения языковой статьи, рекомендовав Киеву внести в нее поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств. Новую редакцию украинского закона "Об образовании" также подвергли критике Болгария, Греция, Молдавия, Польша, Румыния и Россия. Наиболее жесткую позицию заняла Венгрия, так как в Закарпатской области Украины до недавнего времени проживало около 150 тыс. этнических венгров. Вместе с тем, по данным украинского МИД, эта цифра за последнее время упала ниже отметки в 100 тыс. человек.