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Источник: вблизи автомобильного моста в Луганске произошел сильный взрыв

19 сентября 2019, 15:39  •  142 • Украина

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел в четверг в районе автомобильного моста в Луганске, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

"В четверг около 00:15 мск произошел сильный взрыв в районе улицы Лутугинской в Луганске. В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Место происшествия оцеплено работниками правоохранительных органов", - отметил источник.

Информация о пострадавших не поступала.

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