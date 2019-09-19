Источник: вблизи автомобильного моста в Луганске произошел сильный взрыв

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел в четверг в районе автомобильного моста в Луганске, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

"В четверг около 00:15 мск произошел сильный взрыв в районе улицы Лутугинской в Луганске. В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Место происшествия оцеплено работниками правоохранительных органов", - отметил источник.

Информация о пострадавших не поступала.