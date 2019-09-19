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Источник: вблизи автомобильного моста в Луганске произошел сильный взрыв
19 сентября 2019, 15:39 • 142 • Украина
ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел в четверг в районе автомобильного моста в Луганске, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).
"В четверг около 00:15 мск произошел сильный взрыв в районе улицы Лутугинской в Луганске. В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Место происшествия оцеплено работниками правоохранительных органов", - отметил источник.
Информация о пострадавших не поступала.
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