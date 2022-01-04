Источник в США заявил о новых санкциях против России: "Мы выиграем"

Источник в партии республиканцев США заявил о новых санкциях против России. Речь о пакете ограничений в отношении "Северного потока - 2", который ранее инициировал сенатор от штата Техас Тед Круз: "Мы выиграем".

Сенаторы-республиканцы убеждены, что вскоре в отношении "Северного потока - 2" будут введены новые санкции, заявил изданию Politico источник в партии.

Речь о пакете ограничений, который ранее инициировал сенатор от штата Техас Тед Круз. Собеседник газеты считает, что данное предложение будет одобрено в ходе рассмотрения: "Мы выиграем".

Чтобы это произошло, требуется 60 голосов. Заседание в сенате, на котором его члены выскажутся о проекте закона, может состояться до конца первой половины текущего месяца.

Если его действительно подтвердят, ограничения вступят в силу в следующие две недели.

При этом у конгресса останется возможность организовать ещё одно голосование за второе внедрение санкций, если американский лидер Джо Байден наложит вето на соответствующее решение.