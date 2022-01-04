Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это ...
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал п...
Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискну...
Новый год принес украинцам поистине царские подарки
Главная / Политика

Источник в США заявил о новых санкциях против России: "Мы выиграем"

04 января 2022, 09:05  •  96 • Политика
Источник в партии республиканцев США заявил о новых санкциях против России. Речь о пакете ограничений в отношении "Северного потока - 2", который ранее инициировал сенатор от штата Техас Тед Круз: "Мы выиграем".
Сенаторы-республиканцы убеждены, что вскоре в отношении "Северного потока - 2" будут введены новые санкции, заявил изданию Politico источник в партии.
Речь о пакете ограничений, который ранее инициировал сенатор от штата Техас Тед Круз. Собеседник газеты считает, что данное предложение будет одобрено в ходе рассмотрения: "Мы выиграем".
Чтобы это произошло, требуется 60 голосов. Заседание в сенате, на котором его члены выскажутся о проекте закона, может состояться до конца первой половины текущего месяца.
Если его действительно подтвердят, ограничения вступят в силу в следующие две недели.
При этом у конгресса останется возможность организовать ещё одно голосование за второе внедрение санкций, если американский лидер Джо Байден наложит вето на соответствующее решение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



96
Источник
Похожие новости
03 января 2022, 23:45
Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина
03 января 2022, 22:00
Чуть снег, так катастрофа: Новый конфуз Байдена на трапе попал на видео
03 января 2022, 22:00
Украинский режиссёр Лавренчук попался в Италии. "Рука Москвы"?
04 января 2022, 03:50
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
03 января 2022, 23:45
"Напугали Путина": Политконсультант описал роковую ошибку Украины и США
04 января 2022, 01:30
Захарова поставила диагноз сбежавшему из России Цимбалюку: "А потом придумать байку об угрозе"
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 января 2022, 23:45
Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина
04 января 2022, 03:50
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
04 января 2022, 01:30
Захарова поставила диагноз сбежавшему из России Цимбалюку: "А потом придумать ба...
04 января 2022, 05:35
Русская журналистка высказалась начистоту о "решительном ответе" США: "...
03 января 2022, 23:45
США пытаются натравить Турцию на Россию? Зачем госсекретарь позвонил в Анкару
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2021, 12:30
Боятся собственной тени. Корабль НАТО запаниковал при подходе к границам России
31 декабря 2021, 19:55
На Украине депутат скрыл 41 квартиру. Оправдание достойно "Оскара"
02 января 2022, 19:10
Глава ДУМ России устроил олимпийский бойкот вопреки Путину
30 декабря 2021, 00:10
В Сербии дипломатам Украины напомнили: "Крым - это Россия"
30 декабря 2021, 08:55
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
03 января 2022, 02:45
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"
03 января 2022, 01:35
«Запасы не кончатся никогда»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.