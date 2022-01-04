|
Источник в США заявил о новых санкциях против России: "Мы выиграем"
04 января 2022, 09:05 • 96 • Политика
Источник в партии республиканцев США заявил о новых санкциях против России. Речь о пакете ограничений в отношении "Северного потока - 2", который ранее инициировал сенатор от штата Техас Тед Круз: "Мы выиграем".
Сенаторы-республиканцы убеждены, что вскоре в отношении "Северного потока - 2" будут введены новые санкции, заявил изданию Politico источник в партии.
Речь о пакете ограничений, который ранее инициировал сенатор от штата Техас Тед Круз. Собеседник газеты считает, что данное предложение будет одобрено в ходе рассмотрения: "Мы выиграем".
Чтобы это произошло, требуется 60 голосов. Заседание в сенате, на котором его члены выскажутся о проекте закона, может состояться до конца первой половины текущего месяца.
Если его действительно подтвердят, ограничения вступят в силу в следующие две недели.
При этом у конгресса останется возможность организовать ещё одно голосование за второе внедрение санкций, если американский лидер Джо Байден наложит вето на соответствующее решение.
Подпишитесь на нас
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 декабря 2021, 12:30
|
31 декабря 2021, 19:55
|
02 января 2022, 19:10
|
30 декабря 2021, 00:10
|
30 декабря 2021, 08:55
|
03 января 2022, 02:45
|
03 января 2022, 01:35