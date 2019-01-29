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Источник в МИД России прокомментировал новый план ОБСЕ по Донбассу

29 января 2019, 11:54  •  30 • Украина
План ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе противоречит минским договорённостям, заявил источник в МИД России.
 
© Валерий Мельников РИА Новости
 

«Данная концепция противоречит духу и букве Минских соглашений, фактически их пересматривает», — приводит его слова РИА Новости.

В ведомстве отметили, что фактически речь идёт о прежней концепции, предполагающей установление международного контроля над регионом, введение туда миротворцев и полицейских, контроль над границей, создание военно-гражданской администрации и отстранение нынешних властей.

По мнению собеседника агентства, главным недостатком концепции является отсутствие в ней ссылки на согласие самопровозглашённых ДНР и ЛНР на участие ООН и других структур в операции.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик раскрыл подробности нового плана. Он предполагает ввод в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ.

В ЛНР считают, что заявление дипломата затрудняет переговоры.

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