|
Источник в МИД России прокомментировал новый план ОБСЕ по Донбассу
29 января 2019, 11:54 • 30 • Украина
План ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе противоречит минским договорённостям, заявил источник в МИД России.
© Валерий Мельников РИА Новости
«Данная концепция противоречит духу и букве Минских соглашений, фактически их пересматривает», — приводит его слова РИА Новости.
В ведомстве отметили, что фактически речь идёт о прежней концепции, предполагающей установление международного контроля над регионом, введение туда миротворцев и полицейских, контроль над границей, создание военно-гражданской администрации и отстранение нынешних властей.
По мнению собеседника агентства, главным недостатком концепции является отсутствие в ней ссылки на согласие самопровозглашённых ДНР и ЛНР на участие ООН и других структур в операции.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик раскрыл подробности нового плана. Он предполагает ввод в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ.
В ЛНР считают, что заявление дипломата затрудняет переговоры.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
30
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 января 2019, 01:24
|
27 января 2019, 01:39
|
24 января 2019, 02:54
|
25 января 2019, 23:39
|
24 января 2019, 01:24
|
22 января 2019, 21:39
|
27 января 2019, 23:08