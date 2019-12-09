Источник в МИД РФ: встреча Лаврова с Трампом в Вашингтоне 10 декабря ожидается

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лавров и президента США Дональда Трампа 10 декабря в Вашингтоне ожидается. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в МИД РФ.

"10 декабря Сергей Лавров посетит Вашингтон с рабочим визитом. Ожидается, что он будет принят президентом США Дональдом Трампом и проведет переговоры с государственным секретарем Майклом Помпео. Предполагается рассмотреть широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные темы международной повестки дня", - отметил источник.

Как подчеркнул собеседник агентства, визит Лаврова осуществляется по приглашению Помпео.

Лавров ранее встречался с Трампом в Белом доме 10 мая 2017 года во время своей предыдущей поездки в Вашингтон. В последующем они ежегодно кратко общались на открытии сессий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там же 27 сентября состоялась очередная встреча с нынешним госсекретарем США.