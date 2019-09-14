Источник в МИД РФ рассказал о переговорах с США о нормализации работы загранучреждений

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Москва на регулярной основе проводит с Вашингтоном консультации по вопросу нормализации работы загранучреждений России в США. Об этом заявил в субботу ТАСС источник в МИД РФ.

"Подобные экспертные консультации с американцами проводятся регулярно, - сказал собеседник агентства. - Наш диалог, касающийся среди прочего нормализации условий функционирования российских загранучреждений в США, носит фактически постоянный характер".

Посольство США в РФ, объявив на прошлой неделе об открытии новых пунктов собеседования для получения деловых и туристических виз до середины января 2020 года, обвинило российскую сторону в нежелании "выдавать визы новым консульским сотрудникам дипмиссии США в РФ, получившим назначение на работу в Россию". В свою очередь в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне назвали такие данные ложью и заявили, что информация диппредставительства США в Москве о нежелании российской стороны выдавать визы новым консульским сотрудникам вызывает недоумение.