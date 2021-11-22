Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса

Источник в Генштабе ВС России раскрыл план Киева по захвату Донбасса. По его данным, нависла угроза стремительного наступления по сценарию, который в прошлом году реализовал Азербайджан в Нагорном Карабахе. Атаку предположительно планируют в конце декабря - начале января.

Канал "Темы. Главное (ГлавМедиа)" в Telegram предупредил об угрозе стремительного наступления на Донбасс со стороны украинской армии, ссылаясь на слова высокопоставленного источника в Генеральном штабе ВС России.

По данным собеседника ресурса, командование ВСУ может замышлять блицкриг по сценарию, который в прошлом году реализовал Азербайджан в Нагорном Карабахе. Атаку предположительно планируют в конце декабря - начале января, то есть на фоне новогодних праздников.

Источник добавил, что в задачи войск Украины могут входить взятие и удержание позиций в глубине Донецкой и Луганской народных республик, а также "чистки" среди местных жителей.

Кроме того, не исключено, что Киев будет целенаправленно использовать граждан, проживающих на приграничной подконтрольной ему территории, в качестве "живого щита", чтобы обеспечивать активное освещение в СМИ возможных трагедий в рамках параллельного ведения и информационной войны.

Эти сведения пока не получили подтверждения. Однако уже сейчас ВСУ действительно активизировали обстрелы в направлении Донбасса. В настоящее время уже на протяжении шести часов под огнём украинских военных находятся окрестности Горловки.

Стрельба из гранатомётов, миномётов и пулемётов безостановочно ведётся с 16:30. По информации местных жителей, в отдельных районах, например, рядом с Майорском, разворачиваются столкновения, передаёт Telegram-канал "Донбасс решает".