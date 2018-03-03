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Источник: в ближайшие дни появятся тезисы, отражающие видение Путиным развития страны
03 марта 2018, 13:54 • 111 • Политика
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тезисы, отражающие видение кандидатом в президенты РФ Владимиром Путиным дальнейшего развития страны, появятся в ближайшее время. Об этом сообщил в субботу журналистам источник в избирательном штабе кандидата.
"В ближайшие дни будет ясность с некими тезисами, которые будут отражать политическую и экономическую основу, которую Путин видит в качестве платформы для развития страны", - сказал собеседник.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них в порядке самовыдвижения.
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