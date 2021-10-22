Источник указал на ряд вопросов после атаки Ирана на американские Apache

Портал Avia.pro указал на ряд вопросов после атаки Ирана на американские вертолёты AH-64 Apache.

По данным портала, иранские военные впервые применили против американских ВВС свои новейшие зенитные ракеты. При этом речь идёт о боеприпасе, который одновременно является и ракетой, и барражирующим боеприпасом, что позволяет отправлять его в район полёта воздушных судов противника и атаковать их при первой возможности.

Отмечается, что на фотографии, где запечатлена ракета, найденная недалеко от американской военной базы Аль-Харир, расположенной в Иракском Курдистане, видно, что сама ракета не пострадала. При этом на головке самонаведения остаётся неповрежденной защита, что может говорить о том, что ракету оставили в качестве предупреждения американской стороне.