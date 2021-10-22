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Источник указал на ряд вопросов после атаки Ирана на американские Apache
22 октября 2021, 12:40 • 133 • Политика
Портал Avia.pro указал на ряд вопросов после атаки Ирана на американские вертолёты AH-64 Apache.
По данным портала, иранские военные впервые применили против американских ВВС свои новейшие зенитные ракеты. При этом речь идёт о боеприпасе, который одновременно является и ракетой, и барражирующим боеприпасом, что позволяет отправлять его в район полёта воздушных судов противника и атаковать их при первой возможности.
Отмечается, что на фотографии, где запечатлена ракета, найденная недалеко от американской военной базы Аль-Харир, расположенной в Иракском Курдистане, видно, что сама ракета не пострадала. При этом на головке самонаведения остаётся неповрежденной защита, что может говорить о том, что ракету оставили в качестве предупреждения американской стороне.
Стоит отметить, что портал Avia.pro не является СМИ, а официальных комментариев с чьей-либо стороны к происшествию ещё не было.
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