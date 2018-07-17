Источник: у российских руководителей всегда есть с собой зонты

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Первые лица российского государства всегда имеют при себе зонты. Их возят в багажниках автомобилей постоянно и везде, рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

В воскресенье во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу на московском стадионе "Лужники" пошел сильный дождь. Один из сопровождающих президента РФ Владимира Путина незамедлительно раскрыл над главой государства зонт. Зонты над другими участниками церемонии, например, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, появились позже.

"В багажниках автомобилей руководителей страны всегда есть зонты, чтобы капризы природы не помешали при проведении тех или иных мероприятий не в закрытых помещениях", - рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией. По его словам, эту практику завел Владимир Шевченко - шеф службы протокола президента СССР Михаила Горбачева, а затем - первого президента России Бориса Ельцина. С тех пор данное правило соблюдается неукоснительно. При этом, по данным собеседника агентства, если зонты требуются другим высокопоставленным участникам мероприятий, они предоставляются их сопровождающими лицами.

В пресс-службе Федеральной службы охраны, отвечающей за безопасность первых лиц государства, от комментариев ситуации с зонтами в "Лужниках" отказались.