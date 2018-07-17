Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Турчинов назвал разработку ракетного оружия одним из приоритетов украинского ОПК
«Конкретики было много»: о чём говорили Владимир Путин и Дональд Трамп на саммит...
Украина «изобрела» гранатомёт образца 1963 года (Руслан Осташко)
Канал Дякулы и рост Медведева. Мега-расследование.
Главная / Политика

Источник: у российских руководителей всегда есть с собой зонты

17 июля 2018, 00:25  •  71 • Политика

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Первые лица российского государства всегда имеют при себе зонты. Их возят в багажниках автомобилей постоянно и везде, рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

В воскресенье во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу на московском стадионе "Лужники" пошел сильный дождь. Один из сопровождающих президента РФ Владимира Путина незамедлительно раскрыл над главой государства зонт. Зонты над другими участниками церемонии, например, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, появились позже.

"В багажниках автомобилей руководителей страны всегда есть зонты, чтобы капризы природы не помешали при проведении тех или иных мероприятий не в закрытых помещениях", - рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией. По его словам, эту практику завел Владимир Шевченко - шеф службы протокола президента СССР Михаила Горбачева, а затем - первого президента России Бориса Ельцина. С тех пор данное правило соблюдается неукоснительно. При этом, по данным собеседника агентства, если зонты требуются другим высокопоставленным участникам мероприятий, они предоставляются их сопровождающими лицами.

В пресс-службе Федеральной службы охраны, отвечающей за безопасность первых лиц государства, от комментариев ситуации с зонтами в "Лужниках" отказались.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

71
Источник
Похожие новости
16 июля 2018, 08:09
Песков назвал ложными слухи о готовности России выдать Сноудена США
17 июля 2018, 00:25
Путин и Трамп сделали шаг к нормализации отношений между РФ и США
16 июля 2018, 08:09
Путин: во время ЧМ-2018 было отражено 25 млн кибератак на связанную с ним инфраструктуру

17 июля 2018, 00:24
Путин назвал Трампа "квалифицированным человеком", который "воспринимает аргументы"
17 июля 2018, 00:25
Источник: у российских руководителей всегда есть с собой зонты
16 июля 2018, 14:39
Президент Молдавии стал гостем Клуба главных редакторов в ТАСС
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
17 июля 2018, 01:39
Беседа на полях политической и экономической турбулентности
17 июля 2018, 00:24
Путин назвал Трампа "квалифицированным человеком", который "воспринимает аргументы"
17 июля 2018, 02:09
Порошенко рассказал о защите Европы «на восточном фланге НАТО»
17 июля 2018, 00:25
Путин и Трамп сделали шаг к нормализации отношений между РФ и США
17 июля 2018, 00:24
Косачев назвал задержание в США россиянки возможной реакцией на итоги саммита в Хельс...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 июля 2018, 11:39
Тимошенко рассказала, как Киеву вернуть Крым
13 июля 2018, 00:39
«Забыли о нормах права»: чем обернётся решение Киева не отдавать долги «Укроборонпрома» российским предприятиям
11 июля 2018, 09:54
Прощай, Украина!
10 июля 2018, 12:39
"Отмените визы, и мы вернемся в Россию!": английские болельщики хотят приехать уже туристами
10 июля 2018, 03:12
Cлавa Фpaнции и жepтва геронтофилии
12 июля 2018, 21:24
Порошенко назвал оптимальную модель закупки Украиной российского газа
11 июля 2018, 09:54
Не держите нас за дураков!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.