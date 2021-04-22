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Источник сообщил об ударе армии Израиля по окрестностям Дамаска. Есть раненые
22 апреля 2021, 07:05 • 82 • Политика
Военный источник агентства SANA сообщил об ударе армии Израиля по окрестностям Дамаска. Есть раненые среди сирийских военнослужащих.
По данным агентства, сегодня в 01:38 Израиль "совершил воздушную агрессию с применением ракет из оккупированных Голанских высот, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска". Уточняется, что в результате нападения ранения получили четверо военнослужащих САР.
В свою очередь в Минобороны Израиля заявили о том, что со стороны Сирии в направлении пустыни Негев на юге Израиля была выпущена ракета класса "земля-воздух". В ответ, по данным Израиля, был нанесён удар по ракетной установке, с которой она была запущена, а также по нескольким ракетным батареям Сирии.
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