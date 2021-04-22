Источник сообщил об ударе армии Израиля по окрестностям Дамаска. Есть раненые

Военный источник агентства SANA сообщил об ударе армии Израиля по окрестностям Дамаска. Есть раненые среди сирийских военнослужащих.

По данным агентства, сегодня в 01:38 Израиль "совершил воздушную агрессию с применением ракет из оккупированных Голанских высот, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска". Уточняется, что в результате нападения ранения получили четверо военнослужащих САР.

В свою очередь в Минобороны Израиля заявили о том, что со стороны Сирии в направлении пустыни Негев на юге Израиля была выпущена ракета класса "земля-воздух". В ответ, по данным Израиля, был нанесён удар по ракетной установке, с которой она была запущена, а также по нескольким ракетным батареям Сирии.