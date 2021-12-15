Источник сообщил о запрещённом к обсуждению о вступлении Украины в НАТО

Источник в ведомстве канцлера ФРГ заявил, что власти Германии посчитали идеи России о непродвижении НАТО (и, соответственно, принятии в Альянс Украины) неприемлемыми. "Многое там, конечно, нельзя обсуждать", - заметил также собеседник.

По информации источника в ведомстве канцлера ФРГ, "ряд требований, с которыми выступили представители России в последние дни", якобы "прямо противоречат праву на самоопределение каждого государства, которое решает, каким путём оно хочет идти в политике безопасности".

В частности, речь идёт о предложении Москвы, касающемся непродвижения НАТО на восток к границам нашей страны. В том числе это касается и вопроса принятия в Североатлантический альянс Украины и Грузии, что создаёт военную угрозу у границ России. В МИД России ранее подчеркивали необходимость официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Русские дипломаты указывали на противоречие обязательству лидеров всех стран - участников ОБСЕ в части "не укрепления своей безопасности за счёт безопасности других".

При этом источник в ведомстве немецкого канцлера вскользь обратил внимание на запрещённое к обсуждению о вступлении Украины в НАТО: "Многое там, конечно, нельзя обсуждать".

В то же время, как уточняет РИА Новости, собеседник СМИ добавил, что в Берлине считают возможным и готовы обсуждать с Россией структуру безопасности и "как посредством диалога внести вклад в то, чтобы она развивалась позитивно".