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Источник сообщил о запрещённом к обсуждению о вступлении Украины в НАТО

15 декабря 2021, 08:25  •  46 • Политика
Источник в ведомстве канцлера ФРГ заявил, что власти Германии посчитали идеи России о непродвижении НАТО (и, соответственно, принятии в Альянс Украины) неприемлемыми. "Многое там, конечно, нельзя обсуждать", - заметил также собеседник.
По информации источника в ведомстве канцлера ФРГ, "ряд требований, с которыми выступили представители России в последние дни", якобы "прямо противоречат праву на самоопределение каждого государства, которое решает, каким путём оно хочет идти в политике безопасности".
В частности, речь идёт о предложении Москвы, касающемся непродвижения НАТО на восток к границам нашей страны. В том числе это касается и вопроса принятия в Североатлантический альянс Украины и Грузии, что создаёт военную угрозу у границ России. В МИД России ранее подчеркивали необходимость официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Русские дипломаты указывали на противоречие обязательству лидеров всех стран - участников ОБСЕ в части "не укрепления своей безопасности за счёт безопасности других".
При этом источник в ведомстве немецкого канцлера вскользь обратил внимание на запрещённое к обсуждению о вступлении Украины в НАТО: "Многое там, конечно, нельзя обсуждать".
В то же время, как уточняет РИА Новости, собеседник СМИ добавил, что в Берлине считают возможным и готовы обсуждать с Россией структуру безопасности и "как посредством диалога внести вклад в то, чтобы она развивалась позитивно".

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