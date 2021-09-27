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Источник сообщил о возможных отставках на фоне ареста бывшего вице-премьера Крыма
27 сентября 2021, 08:45 • 177 • Политика
Отставки планируются среди чиновников администрации курортных городов Крыма в рамках расследования дела бывшего вице-премьера полуострова Евгения Кабанова. Об этом сообщает в понедельник, 27 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск», — рассказал собеседник агентства.
В пятницу, 24 сентября, суд в Симферополе принял решение арестовать на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего Федеральную целевую программу (ФЦП) развития региона. Кабанов подозревается в хищении средств из бюджета.
По версии следствия, на строительстве объекта ФЦП по развитию Крымского полуострова Кабанов вместе с сообщниками похитил 57 млн 558 тыс. рублей бюджетных средств.
Сам бывший вице-премьер заверил в своей непричастности к коррупции и многомиллионным хищениям. Он пояснил, что речь идет о проводившемся в прошлом году строительстве водовода для обеспечения водоснабжения Симферополя. По его словам, работы на объекте были завершены за четыре месяца вместо 12 запланированных и утвержденных «по всем ГОСТам и правилам».
При этом бывший вице-премьер признал, что мог «пропустить вопрос ценообразования».
Кабанов был задержан 23 сентября. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия не только на рабочих местах самого Кабанова, но также экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова.
Евгений Кабанов занимал пост вице-премьера Крыма с ноября 2018 года. Он курировал строительство и реализацию федеральной целевой программы развития региона. 22 сентября стало известно, что глава региона Сергей Аксенов подписал указы об отставке Кабанова и Храмова.
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