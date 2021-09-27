Источник сообщил о возможных отставках на фоне ареста бывшего вице-премьера Крыма

Отставки планируются среди чиновников администрации курортных городов Крыма в рамках расследования дела бывшего вице-премьера полуострова Евгения Кабанова. Об этом сообщает в понедельник, 27 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск», — рассказал собеседник агентства.

В пятницу, 24 сентября, суд в Симферополе принял решение арестовать на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего Федеральную целевую программу (ФЦП) развития региона. Кабанов подозревается в хищении средств из бюджета.

По версии следствия, на строительстве объекта ФЦП по развитию Крымского полуострова Кабанов вместе с сообщниками похитил 57 млн 558 тыс. рублей бюджетных средств.

Сам бывший вице-премьер заверил в своей непричастности к коррупции и многомиллионным хищениям. Он пояснил, что речь идет о проводившемся в прошлом году строительстве водовода для обеспечения водоснабжения Симферополя. По его словам, работы на объекте были завершены за четыре месяца вместо 12 запланированных и утвержденных «по всем ГОСТам и правилам».

При этом бывший вице-премьер признал, что мог «пропустить вопрос ценообразования».

Кабанов был задержан 23 сентября. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия не только на рабочих местах самого Кабанова, но также экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова.

Евгений Кабанов занимал пост вице-премьера Крыма с ноября 2018 года. Он курировал строительство и реализацию федеральной целевой программы развития региона. 22 сентября стало известно, что глава региона Сергей Аксенов подписал указы об отставке Кабанова и Храмова.