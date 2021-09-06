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Источник сообщил о приглашении шести странам от "Талибана"*. Среди них Россия
06 сентября 2021, 11:20 • 271 • Политика
Источник сообщил о приглашениях, которые отправили представители "Талибана" сразу шести странам. Среди получателей есть и Россия.
По данным РИА Новости со ссылкой на ТВ, талибы* пригласили Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар на мероприятия по случаю объявления состава правительства.
Отмечается, что информацию озвучил представитель запрещённого в России движения.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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