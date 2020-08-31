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Источник сообщил о предложении СКР Фургалу
31 августа 2020, 17:35 • 142 • Политика
Источник сообщил о предложении Следственного комитета России (СКР) экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник, СКР предлагал заключить Фургалу досудебное соглашение. Однако отмечается, что на предложение Следкома экс-губернатор ответил отказом, посчитав такое предложение угрозой и давлением на него.
Ранее сегодня издание "Коммерсантъ" сообщило о том, что Фургалу, который уже два месяца находится в СИЗО, не могут предъявить обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Дело в том, что ещё 15 лет назад горпрокуратура Хабаровска признала Фургала непричастным к преступлению. Отменить же решение теперь сможет только Мосгорсуд.
По мнению адвоката Сталины Гуревич, в деле Фургала может быть ещё какая-то история, о которой не знают широкие массы.
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