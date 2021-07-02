Источник сообщил о поручении Мишустина организовать вакцинацию чиновников

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать прививки для чиновников. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в кабмине.

«Оно (поручение. — Ред.) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах», — сказал он.

Сроки проведения вакцинации и желательное количество вакцинированных не уточнялись, передает НСН.

В настоящее время обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 регионах России. Так, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60% сотрудников сферы услуг.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Москве с начала распространения инфекции выявлено 1 365 812 случаев коронавируса, скончались 22 556 человек, выздоровели 1 164 653 пациента.

В этот же день в Москве стартовала повторная вакцинация от коронавируса, которая проводится в 20 пунктах препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт», передает RT. Отмечается, что москвичи могут сами выбрать препарат.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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