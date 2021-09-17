Источник сообщил о подготовке масштабной провокации в Донбассе в дни выборов

Официальный представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник сообщил о подготовке масштабной провокации в Донбассе в дни выборов в Госдуму России.

По данным Мирошника, с 17 по 19 сентября в украинских подразделениях ожидают прибытия высоких чинов, в том числе главного командующего ВСУ Валерия Залужного.

"Того самого, что мечтает на танке проехать по Арбату", - уточнил Мирошник в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, по данным разведки, рядом с линией соприкосновения сконцентрированы разведывательные и диверсионные группы. На луганское направление перебросили боевиков-нацистов "Азова". Он также добавил, что в регионе ожидаются обстрелы из тяжелых миномётов и ствольной артиллерии.