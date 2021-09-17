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Источник сообщил о подготовке масштабной провокации в Донбассе в дни выборов

17 сентября 2021, 09:30  •  281 • Политика
Официальный представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник сообщил о подготовке масштабной провокации в Донбассе в дни выборов в Госдуму России.
По данным Мирошника, с 17 по 19 сентября в украинских подразделениях ожидают прибытия высоких чинов, в том числе главного командующего ВСУ Валерия Залужного.
"Того самого, что мечтает на танке проехать по Арбату", - уточнил Мирошник в своём Telegram-канале.
Он отметил, что, по данным разведки, рядом с линией соприкосновения сконцентрированы разведывательные и диверсионные группы. На луганское направление перебросили боевиков-нацистов "Азова". Он также добавил, что в регионе ожидаются обстрелы из тяжелых миномётов и ствольной артиллерии.

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