Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Забрать своих: Киеву предложили альтернативу разрыву дипотношений с Россией
Главная / Политика

Источник сообщил о переброске С-300 в Донбасс после новой подачки США Киеву

28 апреля 2021, 10:40  •  115 • Политика
Источник сообщил о переброске зенитного ракетного комплекса С-300 в Донбасс после новой подачки Вашингтона украинской стороне.
Накануне стало известно о выделении США украинским боевикам $7,85 млн. В пресс-службе американского посольства в Киеве заявили о том, что США "продолжают оказывать непоколебимую поддержку Вооружённым силам Украины, выделяя $7,85 млн". Уточняется, что "в рамках последней поставки помощи в сфере безопасности" в целом сумма составила более $2 млрд с 2014 года.
Тем временем, по данным Telegram-канала "Военный обозреватель", украинские военные перебросили на донецкое направление зенитный ракетный комплекс С-300.
"Для каких целей столь внушительное вооружение размещено в зоне ООС, пока неизвестно. Возможно, речь идёт об учениях", - отмечает источник.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
28 апреля 2021, 07:00
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
28 апреля 2021, 03:20
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных
28 апреля 2021, 03:20
Банки отказали Эрдогану: Никто не хочет финансировать мечту президента Турции
28 апреля 2021, 01:30
Захарова оценила реакцию главы Еврокомиссии на инцидент со стулом в Анкаре
28 апреля 2021, 08:50
"А может, дать пощёчину или выдернуть стул"?! Русофобская выходка в Варшаве не нашла оправдания
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 апреля 2021, 07:00
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа...
28 апреля 2021, 03:20
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных
28 апреля 2021, 03:20
Банки отказали Эрдогану: Никто не хочет финансировать мечту президента Турции
28 апреля 2021, 01:30
Захарова оценила реакцию главы Еврокомиссии на инцидент со стулом в Анкаре
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2021, 15:35
"Ух, как много сейчас можно отжать": За опрометчивые слова Зеленского поплатится Украина
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
23 апреля 2021, 08:45
Россия расставила точки над Україной
25 апреля 2021, 20:20
Забрать своих: Киеву предложили альтернативу разрыву дипотношений с Россией
26 апреля 2021, 13:45
Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ
24 апреля 2021, 17:45
Русские нарисовали "красные линии" для Шерхана и Табаки, выбив карандаш из рук француза
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.