Источник сообщил о переброске С-300 в Донбасс после новой подачки США Киеву

Источник сообщил о переброске зенитного ракетного комплекса С-300 в Донбасс после новой подачки Вашингтона украинской стороне.

Накануне стало известно о выделении США украинским боевикам $7,85 млн. В пресс-службе американского посольства в Киеве заявили о том, что США "продолжают оказывать непоколебимую поддержку Вооружённым силам Украины, выделяя $7,85 млн". Уточняется, что "в рамках последней поставки помощи в сфере безопасности" в целом сумма составила более $2 млрд с 2014 года.

Тем временем, по данным Telegram-канала "Военный обозреватель", украинские военные перебросили на донецкое направление зенитный ракетный комплекс С-300.

"Для каких целей столь внушительное вооружение размещено в зоне ООС, пока неизвестно. Возможно, речь идёт об учениях", - отмечает источник.