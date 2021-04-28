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Источник сообщил о переброске С-300 в Донбасс после новой подачки США Киеву
28 апреля 2021, 10:40 • 115 • Политика
Источник сообщил о переброске зенитного ракетного комплекса С-300 в Донбасс после новой подачки Вашингтона украинской стороне.
Накануне стало известно о выделении США украинским боевикам $7,85 млн. В пресс-службе американского посольства в Киеве заявили о том, что США "продолжают оказывать непоколебимую поддержку Вооружённым силам Украины, выделяя $7,85 млн". Уточняется, что "в рамках последней поставки помощи в сфере безопасности" в целом сумма составила более $2 млрд с 2014 года.
Тем временем, по данным Telegram-канала "Военный обозреватель", украинские военные перебросили на донецкое направление зенитный ракетный комплекс С-300.
"Для каких целей столь внушительное вооружение размещено в зоне ООС, пока неизвестно. Возможно, речь идёт об учениях", - отмечает источник.
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