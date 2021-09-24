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Источник сообщил о частном визите Лукашенко в Сочи
24 сентября 2021, 20:15 • 105 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 24 сентября, прибыл с частным визитом в Сочи. Об этом со ссылкой на источник сообщает «РИА Новости».
Как уточняется, белорусский лидер прибыл в дом отдыха, «который он использует как свою резиденцию». Информации о встречах Лукашенко с российскими официальными лицами нет.
Предыдущий визит Лукашенко в Сочи состоялся 28 мая, в городе-курорте он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, напоминает «Газета.ру».
В ходе встречи в резиденции «Бочаров Ручей» лидеры двух стран обсуждали партнерство двух стран, Лукашенко привез с собой на встречу Путиным «аналитические материалы белорусских спецслужб».
Переговоры президентов двух стран в Сочи длились больше пяти часов.
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