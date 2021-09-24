Источник сообщил о частном визите Лукашенко в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 24 сентября, прибыл с частным визитом в Сочи. Об этом со ссылкой на источник сообщает «РИА Новости».

Как уточняется, белорусский лидер прибыл в дом отдыха, «который он использует как свою резиденцию». Информации о встречах Лукашенко с российскими официальными лицами нет.

Предыдущий визит Лукашенко в Сочи состоялся 28 мая, в городе-курорте он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, напоминает «Газета.ру».

В ходе встречи в резиденции «Бочаров Ручей» лидеры двух стран обсуждали партнерство двух стран, Лукашенко привез с собой на встречу Путиным «аналитические материалы белорусских спецслужб».

Переговоры президентов двух стран в Сочи длились больше пяти часов.