Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться!
«Любой ценой вернуть регионы»: как Киев провоцирует напряжённость в Донбассе
Фабрика троллей в Сирии и химоружие в Йемене (Руслан Осташко)
Армения на пороге «бархатного» суицида
Главная / Политика

Источник: со стороны боевиков в Сирии возможны новые провокации с кустарной "химией"

19 апреля 2018, 07:24  •  64 • Политика

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Новые провокации с кустарной "химией" возможны в Сирии для оправдания планирующегося наступления на правительственные войска на юге страны, в котором будут участвовать более чем 12 тыс. боевиков из разных группировок под руководством "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Об этом сообщил в четверг военно-дипломатический источник.

По его словам, для наступления на войска Сирии в городах Дераа и Эль-Баас только "Джебхат ан-Нусра" и "Свободная сирийская армия" подготовили более 12 тыс. боевиков, а также сотни единиц техники. Поводом послужат обвинения правительственных войск в якобы нарушениях режима прекращения огня. 

"Для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с "химией" кустарного производства якобы против мирного населения", - сообщил источник.

Источник отметил, что конечной целью масштабного одновременного наступления разных группировок боевиков на правительственные войска является создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии.

Он добавил, что обстановка на юге Сирии серьезно обострилась в течение последних двух недель, и вопреки заявлениям США в долине реки Ярмук "основные роли сегодня играют не только "Сирийская свободная армия", но и "Джебхат ан-Нусра" и бандгруппы ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)".

"Причем через иорданскую границу в эту зону регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью. Но какие в действительности грузы доставляется этими колоннами - никому неизвестно. Вся переброска так называемой гуманитарной помощи контролируется только американцами", - рассказал источник.

По его словам, в рамках работы мониторингового центра в Аммане представителям США и Иордании постоянно приводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах. "Однако никто никаких мер для стабилизации обстановки и уничтожения террористов не принимает", - уточнил источник.

Ранее так называемые "Белые каски" и другие неправительственные организации заявили о якобы нанесении удара хлорной бомбой со стороны авиации правительственных войск по мирным жителям в городе Дума в Восточной Гуте. Итогом реакции западного сообщества на эти заявления стал удар США, Франции и Великобритании по Сирии 14 апреля. По различным военным и гражданским объектам, в том числе в пригороде Дамаска, было выпущено 103 крылатые ракеты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

64
Источник
Похожие новости
19 апреля 2018, 00:54
Постпред РФ при ООН потребовал разъяснений по британским утверждениям по делу Скрипаля
17 апреля 2018, 13:09
Совбез РФ: ради мира Россия готова сотрудничать со всеми странами, независимо от статуса
19 апреля 2018, 07:24
Источник: со стороны боевиков в Сирии возможны новые провокации с кустарной "химией"

17 апреля 2018, 22:54
Захарова назвала нечистоплотной кампанию в СМИ Запада о том, что РФ и Сирия мешают ОЗХО
19 апреля 2018, 04:09
Представитель Минпромторга продемонстрировал журналистам американский патент на "Новичок"
18 апреля 2018, 15:09
Матвиенко: ответ РФ на санкции будет точечным и болезненным для стран, которые их ввели
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 апреля 2018, 01:09
«Издевательство над людьми»: украинские власти предложили хоронить умерших в городских парках
12 апреля 2018, 08:24
Колючий Донбасс
13 апреля 2018, 00:24
«Ещё один шаг»: как в России и на Украине оценили согласие Финляндии на строительство «Северного потока — 2»
12 апреля 2018, 08:24
Крымский сценарий разгрома России
16 апреля 2018, 06:41
Как Запад будет поджигать Россию
17 апреля 2018, 01:54
«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии
12 апреля 2018, 19:39
«Хорошие, новые и умные ракеты»: смогут ли российский С-400 остановить американские «Томагавки»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.