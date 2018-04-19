Источник: со стороны боевиков в Сирии возможны новые провокации с кустарной "химией"

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Новые провокации с кустарной "химией" возможны в Сирии для оправдания планирующегося наступления на правительственные войска на юге страны, в котором будут участвовать более чем 12 тыс. боевиков из разных группировок под руководством "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Об этом сообщил в четверг военно-дипломатический источник.

По его словам, для наступления на войска Сирии в городах Дераа и Эль-Баас только "Джебхат ан-Нусра" и "Свободная сирийская армия" подготовили более 12 тыс. боевиков, а также сотни единиц техники. Поводом послужат обвинения правительственных войск в якобы нарушениях режима прекращения огня.

"Для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с "химией" кустарного производства якобы против мирного населения", - сообщил источник.

Источник отметил, что конечной целью масштабного одновременного наступления разных группировок боевиков на правительственные войска является создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии.

Он добавил, что обстановка на юге Сирии серьезно обострилась в течение последних двух недель, и вопреки заявлениям США в долине реки Ярмук "основные роли сегодня играют не только "Сирийская свободная армия", но и "Джебхат ан-Нусра" и бандгруппы ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)".

"Причем через иорданскую границу в эту зону регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью. Но какие в действительности грузы доставляется этими колоннами - никому неизвестно. Вся переброска так называемой гуманитарной помощи контролируется только американцами", - рассказал источник.

По его словам, в рамках работы мониторингового центра в Аммане представителям США и Иордании постоянно приводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах. "Однако никто никаких мер для стабилизации обстановки и уничтожения террористов не принимает", - уточнил источник.

Ранее так называемые "Белые каски" и другие неправительственные организации заявили о якобы нанесении удара хлорной бомбой со стороны авиации правительственных войск по мирным жителям в городе Дума в Восточной Гуте. Итогом реакции западного сообщества на эти заявления стал удар США, Франции и Великобритании по Сирии 14 апреля. По различным военным и гражданским объектам, в том числе в пригороде Дамаска, было выпущено 103 крылатые ракеты.