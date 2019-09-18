Источник: саммит "нормандской четверки" под угрозой срыва

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Киев отказался на встрече в Минске в среду подписывать "формулу Штайнмайера" по предоставлению особого статуса Донбассу в составе Украины, что поставило под угрозу срыва саммит "нормандской четверки". Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"На заседании контактной группы рассматривалось поручение политических советником лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины, которым предлагалось на сегодняшней встрече подписать документ по имплементации "формулы Штайнмайера", чтобы затем приступить к разведению сил и средств в Петровском и Золотом, - рассказал источник. - Однако украинская делегация отказалась подписывать документ, что поставило под угрозу срыва подготовку саммита "нормандской четверки".

В конце 2015 года Франк-Вальтер Штайнмайер, который тогда был главой МИД Германии, предложил вариант, который получил название "формула Штайнмайера". Она предлагает механизм предоставления Донбассу особого статуса, как того требуют минские соглашения. В частности, введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей происходит на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

В недавнем интервью ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что "подписание в ближайшие дни в минской контактной группе документов о признании Киевом "формулы Штайнмайера" является условием для проведения саммита "нормандской четверки".