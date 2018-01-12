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Источник: Россия намерена продлить мораторий по выплате взноса в Совет Европы на 2018 год

12 января 2018, 20:39  •  146 • Украина

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россия, скорее всего, продлит на 2018 год мораторий на выплату взноса в бюджет Совета Европы. Об этом ТАСС сообщил в пятницу дипломатический источник.

"Пока все решения в силе и, очевидно, позиция по взносу РФ останется прежней и в 2018 году. Выплаты не возобновятся, пока делегация РФ не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы [ПАСЕ]", - уточнил собеседник агентства.

При этом он указал, что разногласия между Москвой и Страсбургом за полгода с момента объявления решения о приостановке уплаты взноса так и не были преодолены. "Необходимое условие о внесении поправок в регламент ассамблеи, отменяющие нормы по лишению голоса национальных делегаций, так и не были приняты. И, как стало известно, РФ вновь отказывается направлять заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ на 2018 год", - пояснил источник.

Вместе с тем он заверил, что в случае разрешения кризиса с ПАСЕ Россия готова рассмотреть вопрос о возвращении выплат взноса в полном объеме.

Россия и ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся русофобских настроений в Страсбурге.

30 июня глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре проинформировал генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о решении России приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год "до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ". Одновременно Москва настаивает на изменении регламента ассамблеи и исключении из него "санкционных" статей.

Россия является членом Совета Европы с 1996 года и одним из шести его основных плательщиков. В 2017 году размер взноса составлял чуть более €33 млн при общем бюджете СЕ в €454,6 млн. Всего в организацию входят 47 государств.

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