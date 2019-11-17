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Источник: Россия начала перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе

17 ноября 2019, 12:54  •  152 • Политика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия начала в воскресенье перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Южного федерального округа.

"Начато перемещение", - сказал собеседник агентства.

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