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Источник: Россия начала перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе
17 ноября 2019, 12:54 • 152 • Политика
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия начала в воскресенье перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Южного федерального округа.
"Начато перемещение", - сказал собеседник агентства.
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