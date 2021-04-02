Источник: решения и санкции СНБО могут плохо закончиться для государства

Принятые решения и введённые Советом нацбезопасноси (СНБО) санкции против оппозиции могут плохо закончиться для государства, как это ранее было с люстрацией и судами ЕСПЧ, где Украина выплатила громадные компенсации.Об этом говорится в статье «От создателей "Слуги народа". Как выглядит изнутри власть Зеленского», опубликованной «Украинской правдой», в разделе посвященном главе СНБО Алексею Данилову.По словам источник издания, все решения СНБО должны подкрепляться реальными судебными делами, которых пока нет и не предвидится. При этом, как рассказал собеседник издания, многие члены СНБО уже не хотят слепо голосовать за инициативы Данилова, которые так нравятся Зеленскому.Источники в окружении президента отмечают, что пока Владимир Зеленский «не замечает этих опасностей и ему все нравится». Мол, президент полностью доволен тем, что можно давить на олигархов и пророссийских политиков, не дожидаясь решения судов.В СНБО предупреждают, что такая ситуация может плохо закончиться для государства, как это ранее было с люстрацией и судами ЕСПЧ, где Украина выплатила громадные компенсации.