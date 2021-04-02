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Источник: решения и санкции СНБО могут плохо закончиться для государства
02 апреля 2021, 17:45 • 108 • Украина
Принятые решения и введённые Советом нацбезопасноси (СНБО) санкции против оппозиции могут плохо закончиться для государства, как это ранее было с люстрацией и судами ЕСПЧ, где Украина выплатила громадные компенсации.
Об этом говорится в статье «От создателей "Слуги народа". Как выглядит изнутри власть Зеленского», опубликованной «Украинской правдой», в разделе посвященном главе СНБО Алексею Данилову.
По словам источник издания, все решения СНБО должны подкрепляться реальными судебными делами, которых пока нет и не предвидится. При этом, как рассказал собеседник издания, многие члены СНБО уже не хотят слепо голосовать за инициативы Данилова, которые так нравятся Зеленскому.
Источники в окружении президента отмечают, что пока Владимир Зеленский «не замечает этих опасностей и ему все нравится». Мол, президент полностью доволен тем, что можно давить на олигархов и пророссийских политиков, не дожидаясь решения судов.
В СНБО предупреждают, что такая ситуация может плохо закончиться для государства, как это ранее было с люстрацией и судами ЕСПЧ, где Украина выплатила громадные компенсации.
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