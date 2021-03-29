«Источник разногласий»: США заявили о намерении вводить новые ограничения в отношении «Северного потока — 2»

В Госдепе США предупредили Берлин о готовности ввести новые санкции против предприятий — участников строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава американского ведомства Энтони Блинкен. Вашингтон требует от Германии, которую называет своим «партнёром», отказаться от реализации этого энергопроекта. По мнению экспертов, администрация Байдена, по сути, следует курсу Дональда Трампа, который также грозил ограничительными мерами европейскому бизнесу. Аналитики считают, что Белый дом пытается «сыграть на нервах европейцев», оказав на ЕС психологическое давление.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Мы считаем, что это (строительство газопровода. — RT) плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнёру — Германии... Согласно законодательству (Соединённых Штатов. — RT), мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать делать это (вводить санкции. — RT)», — сказал дипломат.

Он добавил, что донёс до Берлина позицию Вашингтона по поводу строительства газопровода. Как отметил госсекретарь, США рассматривают «СП — 2» как инструмент «принуждения», который использует Москва в своей внешней политике.

«Для России он представляет возможность использования энергии в качестве оружия и средства принуждения... Мы просто хотели убедиться в отсутствии двоякого понимания нашей позиции — удостовериться, что наши друзья и партнёры нас поняли. Очень печально, что трубопровод в том или ином отношении является источником разногласий, однако, несмотря на расхождения (во мнениях. — RT) по данному вопросу, нельзя отрицать того, что во всех других сферах мы сотрудничаем как никогда тесно», — сказал Блинкен.

Как сообщало в первой половине марта американское издание Politico, администрация Джо Байдена оказалась в неоднозначной ситуации. С одной стороны, Белый дом стремится укрепить отношения с Германией, с другой — продолжает требовать от Берлина отказаться от участия в «Северном потоке — 2».

По мнению экспертов, в заявлении Блинкена проявилась двойственность политики администрации Байдена, которая рассчитывает наладить отношения с европейскими странами, включая ФРГ, и при этом призывает союзников отказаться от выгодной для них экономической инициативы.

«Планы администрации Байдена выглядят довольно противоречиво. Члены окружения президента США пытаются представить себя «антитрампистами» в отношениях с ЕС. Но в случае с «Северным потоком — 2» Байден, по сути, повторяет путь Трампа, угрожая европейскому бизнесу санкциями», — констатировал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«Осталось совсем немного»

На прошлой неделе на пресс-конференции в Брюсселе Блинкен сообщил, что уже предупредил немецкого коллегу Хайко Мааса о неизбежности введения санкций после завершения строительства «Северного потока — 2», причём под ограничительные меры может попасть любое предприятие — участник этого проекта.

С точки зрения Вашингтона, реализация «Северного потока — 2» идёт вразрез с заявленными Европой целями энергетической безопасности и даёт простор для «российских манипуляций». Блинкен назвал сооружение газопровода по дну Балтийского «плохой идеей» и заявил, что Берлин должен немедленно прекратить работы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

AFP

© Ken Cedeno

С подобными требованиями американский дипломат выступал неоднократно. Между тем в «Газпроме» ожидают, что до конца 2021 года газопровод будет достроен. По состоянию на конец марта готовность газопровода составляет 90—92%.

«Работа активная идёт, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — сказал журналистам председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

В германском концерне Uniper, который выступает финансовым партнёром «Северного потока — 2», также рассчитывают на скорый запуск газопровода, строительство которого было приостановлено в декабре 2019 года из-за риска введения американских санкций против швейцарской компании Allseas — владельца судна-трубоукладчика.

С декабря прошлого года работы в Балтийском море проводит якорная баржа «Фортуна», попавшая ранее под рестрикции со стороны США. Корабль проложил небольшой участок газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. В начале февраля 2021 года судно переместилось в воды Дании.

В ближайшее время к строительству газопровода должен присоединиться трубоукладчик «Академик Черский», проходящий в данное время ходовые и предэксплуатационные испытания у берегов Калининграда.

Напомним, «Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1,2 тыс. км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. Помимо Uniper, в проекте участвуют французская компания Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell и германская Wintershall. В общей сложности в проекте задействованы порядка 120 европейских предприятий.

Между тем, по состоянию на сегодняшний день, Соединённые Штаты пока не называли юрлица, которых они намереваются внести в свой чёрный список по окончании строительства. Однако, по информации источников агентства Bloomberg, под санкциями могут оказаться предприятия — поставщики кораблей и материалов для строительства газовой магистрали, а также страховая компания, работающая с трубоукладчиками.

Эксперты прогнозируют, что Вашингтон, скорее всего, утвердит санкционный пакет против европейских предприятий, которые не вышли из сделки по «Северному потоку — 2». Как отмечает Politico, в этом вопросе конгресс не станет сопротивляться Белому дому: парламент в целом единодушен по поводу необходимости блокады «Северного потока — 2».

Администрация Байдена обязана каждые 90 дней представлять законодателям отчёт, где содержится реестр компаний — участников проекта, напоминает издание. Перечисленные в этом документе юрлица — наиболее вероятные кандидаты на попадание в чёрный список Соединённых Штатов. Ближайший доклад должен быть представлен конгрессу в мае.

Часть американских парламентариев уже выразила недовольство тем, что Белый дом медлит с санкциями по «Северному потоку — 2». Так, в начале марта старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол и четыре его коллеги попросили Блинкена разъяснить, почему администрация президента до сих пор бездействует.

Прокладка газопровода в Балтийском море

© gazprom.ru

В свою очередь, в Москве отмечают, что санкционными угрозами Вашингтон подрывает принципы свободной торговли и пытается помешать реализации сугубо коммерческого проекта. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобным поведением США нарушают принцип недопустимости политизации экономики и энергетики.

«Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств», — написала ранее Захарова на своей странице в Facebook.

«Палки в колёса»

Как ранее отмечал глава американской дипломатии, Вашингтон недоволен тем, что «Северный поток — 2» обходит Украину и якобы предоставляет Москве дополнительные рычаги политического влияния на Евросоюз. Однако, как отметило агентство Reuters, Берлин настаивает на необходимости ввода в эксплуатацию магистрали, рассчитывая на то, что в администрации Байдена всё-таки возобладает прагматичный подход к этому энергопроекту.

Как считает Александр Камкин, в Вашингтоне осознают, что санкционные угрозы уже вряд ли смогут помешать реализации «Северного потока — 2» и запуску подачи газа по нему. Именно поэтому у Белого дома до сих пор нет чёткого плана действий, говорит аналитик.

«В этой энергетической войне ставки достаточно высоки. На мой взгляд, американцы введут рестрикции против отдельных европейских и немецких компаний. Однако первый пакет мер будет носить, скорее всего, демонстративный характер. Главный вопрос заключается в том, пойдут ли Соединённые Штаты дальше — по-настоящему серьёзные санкции обернутся чувствительным ударом по немецкому бизнесу», — рассуждает Камкин.

С его точки зрения, в Вашингтоне учитывают и то, что европейцы не заставят себя ждать и ответят зеркальными мерами. Нынешнюю нерешительность Вашингтона в вопросе санкций по «Северному потоку — 2» Камкин объясняет попыткой «сыграть на нервах европейцев», оказав на ФРГ и другие государства союза психологическое давление.

«Давление будет продолжаться. Но главная задача сейчас — всё-таки достроить и запустить трубопровод. На этом сосредоточены все участники консорциума и политический класс Германии. А американцы, естественно, будут до последнего вставлять палки в колёса», — прогнозирует Камкин.

В комментарии RT политолог-американист Малек Дудаков не исключил, что в Белом доме рассчитывают повлиять на новое правительство ФРГ, которое будет сформировано по результатам предстоящих парламентских выборов. Сейчас Вашингтон всё ещё надеется доказать Берлину, что газопровод в Балтийском море якобы не отвечает интересам Германии, считает аналитик.

«Американцы как бы стараются «помочь» немцам разобраться, что им в действительности нужно. Но реальной подоплёкой сопротивления «Северному потоку — 2» со стороны США, является, конечно же, то обстоятельство, что его запуск бьёт по американской газовой промышленности, у которой есть собственные амбициозные планы на богатый европейский рынок», — заключил Дудаков.