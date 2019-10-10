Источник разногласий: могут ли США ввести санкции против Турции из-за военной операции в Сирии

Американские сенаторы Линдси Грэм и Крис Ван Холлен работают над законопроектом, предусматривающим введение санкций против Турции за её военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Предполагается, что ограничительные меры коснутся турецкого руководства, включая президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, а также компаний, в том числе иностранных, которые сотрудничают с вооружёнными силами республики. Кроме того, согласно документу, на Анкару наложат санкции за покупку российских ЗРК С-400. Однако, по мнению экспертов, Вашингтон вряд ли решится на подобный шаг в отношении союзника по НАТО, обладающего второй по численности армией в альянсе.

Сенаторы конгресса США демократ Крис Ван Холлен и республиканец Линдси Грэм заявили о работе над законопроектом о санкциях против Турции. Его цель — наказать Анкару за военную операцию «Источник мира» на севере Сирии против Сирийских демократических сил (СДС), куда входят курдские формирования, которые Турция считает террористическими.

Однако санкции, предусмотренные законопроектом, призваны не только защитить курдских союзников Вашингтона, но и помешать углублению военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары и стать ответом на поставку Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Документ предполагает признание покупки Анкарой С-400 нарушением закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций». — RT) и введение соответствующих санкций.

Инициаторы законопроекта предлагают выявить и арестовать в США активы турецкого руководства, в том числе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, сенаторы считают необходимым ввести санкции против компаний, в том числе иностранных, которые ведут дела с армией Турции.

«Эти санкции будут иметь незамедлительные долгоиграющие последствия для Эрдогана и вооружённых сил его страны», — написал в своём Twitter Крис Ван Холлен.

Today @LindseyGrahamSC and I are announcing a framework for sanctions against Turkey to respond to their military operation in northeastern Syria, which is already underway. These sanctions will have immediate, far-reaching consequences for Erdogan and his military. pic.twitter.com/VhzaDB2OYU — Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) 9 октября 2019 г.

При этом оба автора законопроекта категорически осуждают вывод американских войск с северо-востока Сирии накануне проведения там турецкой военной операции и отказ США поддержать СДС. Они опасаются, что Турция, пользуясь попустительством Вашингтона, уничтожит курдские вооружённые формирования.

«Трамп любит говорить, что он победил ИГИЛ*. Неправда. Это наши войска в сотрудничестве с сирийскими курдами достигли значительного прогресса, но нам ещё многое предстоит сделать. ИГИЛ празднует предательство Трампа», — пишет Ван Холлен.

Линдси Грэм, в свою очередь, заявил о поддержке СДС в их конфликте с Турцией и прямо обвинил американского президента в том, что его действия играют на руку экстремистам.

«Молитесь за наших курдских союзников, которые были бесстыдно брошены администрацией Трампа. Этот шаг гарантирует возрождение ИГИЛ», — заявил сенатор и призвал президента «изменить курс, пока есть время».

Стоит отметить, что Грэм относится к числу наиболее последовательных критиков нынешнего американского лидера. Он же активно выступал против выдвижения Трампа кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2016 года. И сейчас Грэм отрицательно относится к политике главы государства.

По словам Ван Холлена, законопроект будет внесён уже в ближайшее время.

«Мы попросим незамедлительно провести голосование по нему, чтобы чётко дать понять Турции, что она должна прекратить военные действия и впредь воздерживаться от них, вывести военный контингент из зоны боевых действий и положить конец трагическим потерям человеческих жизней», — подчеркнул сенатор.

Судьба законопроекта

Эксперты отмечают, что законодательная инициатива Грэма и Ван Холлена отражает настроения, которые широко распространены среди конгрессменов как от Республиканской, так и от Демократической партии США. Внешнюю политику Трампа активно критикуют, а его решение не препятствовать турецкой операции в курдских районах Сирии вызывает у тех и других серьёзное недовольство, рассказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Сенатор Крис Ван Холлен

© Joshua Roberts/Reuters

«Одна из палат конгресса вполне может одобрить законопроект Грэма и Ван Холлена. Демократы проголосуют за, чтобы насолить Трампу и представить его в глазах избирателей некомпетентным руководителем, который предаёт союзников и не держит слово. Республиканцы — чтобы скорректировать, как многим из них кажется, неправильный внешнеполитический курс Трампа. Всё может быть. Всё-таки в следующем году президентские выборы, и политическая борьба обостряется. Но при этом не стоит забывать, что для принятия закона требуется согласие не одной, а двух палат», — напомнил эксперт.

Тем не менее, по словам Рогулёва, конгрессмены «подумают дважды», прежде чем действительно накладывать санкции на Турцию.

«Эта страна имеет слишком большое значение. У Турции самая многочисленная боеспособная армия в НАТО после США. У неё есть военные базы, которые используются США. Я думаю, что при всех взаимных трениях рисковать союзническими отношениями с Анкарой Вашингтон не будет», — считает Рогулёв.

Эксперт предположил, что принятие законопроекта попросту затянут, а потом, когда операция «Источник мира» закончится, он потеряет актуальность и забудется.

Вместе с тем, даже если законопроект будет принят и произойдёт это достаточно быстро, вряд ли он достигнет заявленных целей, считают аналитики.

Старший научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Юлия Кудряшова уверена, что Турция не откажется от операции против курдов, даже если столкнётся с давлением Вашингтона.

«Но вместе с тем понятно, что эта операция будет носить ограниченный характер. В Сирии находятся, помимо США, ещё и Россия, и Иран, не говоря о европейских членах НАТО. Турции приходится действовать с оглядкой на всех этих ключевых для ситуации в регионе игроков. Анкара постарается их не раздражать, поэтому «Источник мира» будет носить достаточно формальный характер. СДС будет нанесён ряд ударов, но, конечно, о полной ликвидации этого формирования не может быть и речи», — прогнозирует эксперт в беседе с RT.

Тактика точечных ударов по курдским районам вполне соответствует долгосрочным интересам Турции в Сирии, считает Кудряшова. По мнению эксперта, главная цель Анкары — не уничтожить СДС, а дестабилизировать курдские районы, создать ощущение, что они находятся в постоянной опасности. Так Эрдоган стремится помешать созданию курдской автономии на севере Сирии.

«Это главная цель Турции. В Анкаре опасаются, что появление курдской автономии в Сирии усилит сепаратистские настроения среди турецких курдов», — полагает эксперт.

Контракты по С-400 сорваны не будут

Вместе с тем, по мнению Кудряшовой, американские сенаторы не смогут помешать российско-турецкому сотрудничеству.

«С помощью санкций американцы, конечно, могли бы попытаться сорвать сделку по С-400. Но поставка этих зенитно-ракетных комплексов в Турцию уже началась. Конечно, США могут наказать Анкару постфактум, но в чём смысл такого наказания? От С-400 Турция уже не откажется», — считает Кудряшова.

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган

© Tatyana Zenkovich/Pool via REUTERS

Введение ограничительных мер против Турции за сотрудничество с Россией может привести к парадоксальному для Грэма и Ван Холлена результату: Москва и Анкара, напротив, ещё больше сблизятся, полагают аналитики.

Рогулёв обращает внимание на то, что 13 ноября в США с визитом прибудет Реджеп Тайип Эрдоган — предстоят переговоры с Трампом, в том числе касающиеся закупок американских самолётов F-35.

«Принятие закона о санкциях перед этим визитом, конечно, подставило бы американского президента и изменило бы весь характер переговоров», — полагает Рогулёв.

Если законодательная инициатива Грэма и Ван Холлена будет одобрена, турецкий президент столкнётся с непривычной для себя ситуацией, считает Кудряшова.

«Эрдоган помнит, что Трамп неоднократно грозил Турции санкциями и за её действия в Сирии, и за её отношения с Россией, и за позицию по С-400. Но только грозил. На деле Трамп искал какие-то возможности для того, чтобы вернуть Турцию в русло сотрудничества с США. Если же США реально введут санкции, Эрдогану придётся отвечать», — говорит эксперт.

Кудряшова полагает, что турецкий президент, учитывая его характер, ни за что не станет менять свою политику и не поддастся на давление. Но экономическое сотрудничество с США из-за санкций придётся в значительной мере свернуть.

«А ведь Турции необходимы партнёры для реализации совместных проектов, нужны иностранные инвестиции. Куда за ними обратиться, если США отвернутся от Анкары? Только к России и Китаю», — заключила Кудряшова.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.