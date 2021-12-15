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Источник рассказал об итогах переговоров Козака и Донфрид в Москве

15 декабря 2021, 20:40  •  94 • Политика
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак в ходе переговоров условились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений. Об этом 15 декабря рассказал источник «Известий».
Встреча Донфрид и Козака состоялась 15 декабря в Москве.
«Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений с учетом заявленной президентом США [Джо] Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта», — рассказал источник, принимавший участие в переговорах.
Как отметила Донфрид, ее встречи в Москве проходили в русле налаживания предсказуемых и стабильных отношений между Вашингтоном и Москвой. Она пообещала передать властям США полученные в ходе переговоров предложения о гарантиях безопасности и поделиться ими на встречах в Брюсселе, куда она направится из столицы РФ.
Также помощник госсекретаря США встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Как рассказали в российском ведомстве, стороны обсудили проблематику гарантий безопасности «в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».
До визита в Москву Донфрид побывала в Киеве, где также провела ряд встреч. Ожидается, что после российской столицы помощник американского госсекретаря направится в Брюссель, где 15–16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО.
13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только прямыми контактами Киева с представителями самопровоглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он подчеркнул, что конфликт в Донбассе был и остается внутренним.
Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.
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