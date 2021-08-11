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Источник рассказал об испытаниях "золотого оружия" России
11 августа 2021, 08:10 • 143 • Политика
Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о том, что сейчас идёт серийное изготовление ракет для перспективных ЗРС С-500. Другой источник рассказал о перспективных испытаниях "золотого оружия" России, как ранее назвал "Прометей" военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
"В соответствии с заключённым в конце 2020 года контрактом между Минобороны и концерном "Алмаз-Антей" идёт изготовление серийных ракет, которые в 2022 году поступят в Воздушно-космические силы (ВКС)", - уточнил в беседе с ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Речь идёт о ракетах для перспективных отечественных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей", аналогов которым нет ни у кого в мире.
Другой неназванный информагентством собеседник уточнил, что сейчас "продолжаются государственные испытания ЗРС С-500". Источник заметил, что тестирование проводится "на одном из полигонов на юге России". Ожидается, что госиспытания "золотого оружия" России, как ранее в беседе с Царьградом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец назвал С-500, завершатся в конце 2021 года.
Напомним, в конце июля этого года Минобороны России сообщило, что ЗРС "Прометей" выполнила испытательные боевые стрельбы, подтвердив заданные тактико-технические характеристики.
Виктор Баранец ранее также отмечал, что "С-500 превосходит значительно С-300 и даже С-400".
"По самым скромным данным, ракеты С-500 могут сбивать все существующие цели: от беспилотников до самолётов, вертолётов противников, межконтинентальных баллистических ракет, - рассказывал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" в беседе с "Первым русским". - И что самое важное, ракеты С-500 могут уничтожать военные спутники противника уже на космических высотах, которые могут заходить за 400-450 километров".
Он же подтверждал, что "такого оружия пока ни у кого нет" и "С-500 уникальна по многим параметрам, а не только по дальности обнаружения цели".
"Мы можем сегодня сказать, что с появлением С-500 у России появилось то самое "золотое оружие", о котором на Западе могут только мечтать, - подчеркнул он. - Это оружие действительно универсальное".
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