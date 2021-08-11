Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Рос...
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор&qu...
Главная / Политика

Источник рассказал об испытаниях "золотого оружия" России

11 августа 2021, 08:10  •  143 • Политика
Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о том, что сейчас идёт серийное изготовление ракет для перспективных ЗРС С-500. Другой источник рассказал о перспективных испытаниях "золотого оружия" России, как ранее назвал "Прометей" военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
"В соответствии с заключённым в конце 2020 года контрактом между Минобороны и концерном "Алмаз-Антей" идёт изготовление серийных ракет, которые в 2022 году поступят в Воздушно-космические силы (ВКС)", - уточнил в беседе с ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Речь идёт о ракетах для перспективных отечественных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей", аналогов которым нет ни у кого в мире.
Другой неназванный информагентством собеседник уточнил, что сейчас "продолжаются государственные испытания ЗРС С-500". Источник заметил, что тестирование проводится "на одном из полигонов на юге России". Ожидается, что госиспытания "золотого оружия" России, как ранее в беседе с Царьградом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец назвал С-500, завершатся в конце 2021 года.
Напомним, в конце июля этого года Минобороны России сообщило, что ЗРС "Прометей" выполнила испытательные боевые стрельбы, подтвердив заданные тактико-технические характеристики.
Виктор Баранец ранее также отмечал, что "С-500 превосходит значительно С-300 и даже С-400".
"По самым скромным данным, ракеты С-500 могут сбивать все существующие цели: от беспилотников до самолётов, вертолётов противников, межконтинентальных баллистических ракет, - рассказывал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" в беседе с "Первым русским". - И что самое важное, ракеты С-500 могут уничтожать военные спутники противника уже на космических высотах, которые могут заходить за 400-450 километров".
Он же подтверждал, что "такого оружия пока ни у кого нет" и "С-500 уникальна по многим параметрам, а не только по дальности обнаружения цели".
"Мы можем сегодня сказать, что с появлением С-500 у России появилось то самое "золотое оружие", о котором на Западе могут только мечтать, - подчеркнул он. - Это оружие действительно универсальное".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





143
Источник
Похожие новости
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
11 августа 2021, 02:40
На протесты в Вильнюсе Захарова процитировала Науседу
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - по...
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организатор...
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наго...
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантасти...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2021, 04:35
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
07 августа 2021, 20:45
"Терпение России на пределе": Китайцы предупредили НАТО о запахе пороха у Крыма
05 августа 2021, 15:35
"Вовчик, ша!": Сатановский задал Зеленскому 7 неудобных вопросов о русских в Донбассе
05 августа 2021, 00:00
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад ОБСЕ
05 августа 2021, 17:25
"Крым, Донбасс и Киев были, есть и останутся русскими": Комика Зеленского поставили на место
08 августа 2021, 17:50
Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио
07 августа 2021, 22:35
"Пропаганда превыше всего?": Захарова задала неудобные вопросы Германии о Зеленском
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.