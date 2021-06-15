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Источник рассказал о продолжительности переговоров Путина и Байдена

15 июня 2021, 14:45  •  89 • Политика
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, намеченные на 16 июня в Женеве, рассчитаны почти на пять часов, включая узкий и расширенные составы. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки встречи.
Так, согласно заявленному плану старт переговоров в узком составе назначен на 13:15 по местному времени, то есть в 14:15 мск. Затем, в 14:30 по местному времени (15.30 мск) стороны начнут переговоры в расширенном составе, состоящие из двух частей.
О деталях встречи, как отмечается, лидеры готовы будут рассказать на пресс-конференциях спустя 4 часа 45 минут с момента начала переговоров.
Ранее в этот же день сообщалось, что Швейцария ввела ограничения на использование своего воздушного пространства в связи с проведением саммита РФ–США. Однако данные ограничения не коснутся коммерческих полетов в международный аэропорт Женевы, а также вылетов из него.
По решению правительства Швейцарии, ВВС страны будут осуществлять функции воздушной полиции. В их задачи также будет входить усиленное наблюдение за воздушным пространством. В частности, речь идет о воздушном пространстве Женевского региона с условным центром над Площадью Наций рядом с женевской штаб-квартирой ООН.
Также в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что повестка встречи президентов РФ и США согласована. По его словам, из несогласованных моментов остался лишь один. Ушаков уточнил, что он касается итоговых документов.
Ушаков указал, что в ходе саммита будут обсуждаться ключевые для всего мира вопросы, среди которых состояние и перспективы развития отношений РФ и США, стратегическая стабильность, информационная безопасность, киберпреступность и борьба с ней, а также проблемы Арктики, Ближнего Востока, Сирии, Ливии, Афганистана, Нагорного Карабаха, Украины. Как сказал Ушаков, это согласованные темы, но президенты «могут обсудить еще какие-то несогласованные вопросы».
Накануне Байден заявил, что считает Путина «достойным соперником», умным и жестким политиком. Он добавил, что на предстоящей 16 июня встрече с российским лидером намерен обозначить сферы возможного американо-российского сотрудничества.
Днем ранее был опубликован один из фрагментов интервью Путина, в котором российский лидер рассказал о его ожиданиях от встречи с Байденом. По его словам, Москва и Вашингтон стараются снизить негативную риторику, но обольщаться на этот счет не стоит.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве. Она станет первой личной встречей лидеров с момента вступления американца в должность президента США. Известно, что после встречи лидеры проведут отдельные пресс-конференции.
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