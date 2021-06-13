Источник раскрыл план "смертельного удара" по России: Как поделят регионы

Источник раскрыл план "смертельного удара" по России. Чиновники придумали, как поделить регионы.

В правительстве обсуждают план по созданию больших агломераций путём объединения регионов. Об этом рассказал источник Ura.ru. Предполагается, что Москву объединят с Московской областью, в результате чего население региона составит 17 млн человек. Петербург - с Ленинградской областью (более 6 млн человек). Краснодар - с Адыгеей (2,7 млн человек). Татарстан - с частью Марий Эл (1,6 млн человек). В кабмине полагают, что за счёт этих "поглощений" сократится число дотационных регионов.

Однако экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько считает, что создание агломераций - это "смертельный удар по России". И хуже всего то, что этот план одобрен на самом высоком уровне. Так, например, вице-премьер Марат Хуснуллин фактически поддержал идею главы Счётной палаты Алексея Кудрина и признался, что ему как чиновнику неинтересно заниматься отдельными регионами России. Пронько обратил внимание, что речь идёт о концентрации населения в нескольких точках и создании "человейников".

Если серьёзно, то поражает ещё и тот факт, что люди, наделённые властью, намерены нанести существенный, а может быть, и смертельный удар по России, - отметил Пронько.

Экономический обозреватель Царьграда также обратил внимание, что чиновников совершенно не интересует мнение экспертного сообщества, которое в один голос выступает против идеи создания агломераций.