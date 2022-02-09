Источник раскрыл, как отзывается Байден о европейских лидерах в частных беседах

Президент США считает, что у премьер-министра Великобритании Джонсона бурный нрав, а лидер Франции Макрон пытается стать новым генералом де Голлем.

Стало известно, что думает президент США Джо Байден о европейских лидерах, с которыми сейчас старается чаще контактировать. 79-летний политик считает, что глава Франции Макрон стремится быть похожим на генерала де Голля, а у британского премьера Джонсона "бурный нрав". Об этом сообщает телеканал NBC TV со ссылкой на источник в Белом доме.

Собеседник рассказал журналистам, что американский лидер не раз отпускал шутки в адрес глав стран Европы на фоне сегодняшней ситуации с Украиной. Это происходило только в частных беседах. Например, он высказывался об амбициях Эммануэля Макрона: по мнению Байдена, президент Франции хочет стать новым Шарлем де Голлем. Это знаменитый генерал, который во время Второй мировой войны возглавил силы сопротивления. Впоследствии он стал президентом и возглавлял свою страну 10 лет.

Кроме того, Байден считает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона человеком с "бурным нравом". А о недавно назначенном канцлере ФРГ Олафе Шольце лидер США говорит, что тот совсем не похож на предшественницу Ангелу Меркель. Что именно Джо Байден имел в виду, источник телеканала не уточнил.