Telegram-канал "Резидент", известный сливом важной информации из ближнего круга Зеленского, сообщил о том, как Киев хочет выкрутиться из закреплённых "Минском" пунктов. В частности, инсайдер допускает, что в обмен на изменения соглашений украинская сторона собирается пустить в Крым воду.

Отмечается, что переговоры по этому изменению якобы идут уже полгода.

При этом, как пишет обозреватель "Свободной прессы" Александр Ситников, обнародование самой информации о торгах по воде и изменении "Минска" вполне выгодно Зеленскому - так он прощупывает настроение народа.

В свете того, что в Крыму действительно отмечается напряжённая ситуация с водоснабжением, в Киеве намерены таким образом торпедировать обсуждение по Донбассу.

"Политические слухи распространяет некий аноним из ОП, подтверждая их словами "знающих людей", что та часть Северо-Крымского канала, которая пролегает по территории Крыма, уже подготовлена к приёму днепровской воды", - говорится в публикации "СП".

При этом в России никаких сигналов об изменениях Минских соглашений не поступало. Несмотря на то, что ситуация с водой в Крыму непростая, большую выгоду при таких раскладах, на которые указывает инсайдер из офиса Зеленского, всё равно получит именно Киев.

"С точки зрения международной политики имидж Незалежной не повысится ни на йоту, если Зеленский откроет Северо-Крымский канал. Но внутри страны значительная часть населения, прежде всего русскоязычные украинцы, будет приветствовать это решение", - добавляет Ситников.