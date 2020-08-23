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Источник: Путин готовил для Навального два варианта спасения жизни

23 августа 2020, 07:00  •  221 • Политика
Источник сообщил о том, что в Кремле готовили два варианта спасения жизни Алексея Навального, решив предложить ему лечиться в одной из двух клиник - Кремлёвской больнице или знаменитом госпитале в Дохе. Однако письмо супруги блогера Юлии изменило эти планы.
Глава медиакомпании "Русский час", соавтор биографии президента Владимира Путина Александр Коробко со ссылкой на надёжный источник рассказал Царьграду о том, что в Кремле хотели предложить лечить Алексея Навального в Кремлёвской больнице.
"Навальному собирались предложить лечение в "Кремлёвке" с привлечением лучших токсикологов страны", - сообщил собеседник Царьграда.
Это был один из двух вариантов медицинской помощи для блогера. Второй же, чтобы информация не воспринималась как некая пиар-акция российских властей, предполагал госпитализацию блогера в один из лучших госпиталей мира - знаменитый кубинский госпиталь в Дохе, где лечатся высокопоставленные чиновники Катара.
По словам Коробко, предложение, которое обсуждалось по дальнейшему лечению оппозиционера, показывает "благородное намерение Кремля" оказать посильную помощь нуждающемуся в ней.
"Есть снисхождение к больному. Это в русской традиции - не бить лежачего", - пояснил биограф Путина.
Однако кремлёвским планам не суждено было сбыться после получения письма от супруги Алексея Юлии Навальной, в котором та настаивала на транспортировке мужа только в Германию.
"Демонстративно неуважительное письмо, - подчеркнул Коробко. - Совершенно очевидно, что оно сделано заведомо для пиара, нацеленного на всевозможное муссирование в СМИ, а не на результат".

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