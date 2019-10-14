Источник противоречий: армия Сирии движется к месту проведения турецкой военной операции

Правительственные войска Сирии отправились к границе с Турцией. По данным СМИ, они присоединятся к курдским вооружённым формированиям для борьбы с турецкой армией, которая проводит на севере арабской республики военную операцию «Источник мира». В Анкаре заявили, что соглашение между Дамаском и курдами говорит о враждебности со стороны САР, и подчеркнули готовность к вооружённому столкновению с сирийской армией.

Сирийская армия намерена взять под контроль границу с Турцией. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на договор между Дамаском и курдскими формированиями. Отмечается, что правительственные войска будут оказывать поддержку в отражении атак.

Контроль над границей будет обеспечен совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) — одним из объединений вооружённой оппозиции арабской республики, в которое входят курдские вооружённые формирования. Именно они контролируют значительные территории на северо-востоке страны. Агентство Firat опубликовало заявление курдов на этот счёт.

«За последние пять дней турецкие войска, которые вторглись на север Сирии, совершили множество преступлений против гражданского населения, — приводит ТАСС текст заявления. — Для совместного отпора агрессорам мы заключили соглашение с сирийским правительством, которое должно взять под защиту национальный суверенитет и границу».

Иракский телеканал Kurdistan 24 приводит слова главы военного совета города Кобани Исмата Шейха Хасана, который утверждает, что на такую договорённость курды были вынуждены пойти из-за вывода Соединёнными Штатами своих войск из этого региона. По его словам, договорённость была достигнута и с Россией.

«Сейчас мы достигли соглашения с сирийским правительством и россиянами… Они, как ожидается, войдут в регион сегодня вечером», — приводит телеканал слова Исмата Шейха Хасана.

Информацию о продвижении сирийской армии на север страны подтверждает государственное новостное агентство Сирии SANA. По данным Al Mayadeen, правительственные войска взяли под контроль город Табка и движутся дальше к границе с Турцией.

В то же время Анкара готова к вооружённому противостоянию с Дамаском, заявил советник президента Турции Ясин Актай.

«Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть террористическую организацию YPG (курдские Отряды народной самообороны. — RT), стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это — то пожалуйста», — приводит его слова РИА Новости.

В то же время, по его словам, у сирийского правительства «нет сил», чтобы вести боевые действия в этом регионе, и Дамаску стоит поостеречься «усложнять ситуацию». Само соглашение между властями арабской республики и курдами Актай назвал признаком «враждебности по отношению к Турции».

Турецкие войска во время операции в Сирии

Reuters

© Murad Sezer

Ход операции

Напомним, турецкая военная операция «Источник мира» против курдских формирований на севере Сирии началась 9 октября. Анкара считает Рабочую партию Курдистана и Отряды народной самообороны курдов террористическими организациями, а потому намерена ликвидировать их в районах, расположенных вблизи турецкой границы.

Более того, в 1998 году между Турцией и Сирией в Адане было заключено соглашение, по которому Анкара имеет право вводить свои войска в арабскую республику. Согласно тексту договора, это становится возможным, если Дамаск не может самостоятельно противодействовать курдским формированиям. Именно этим документом Турция объясняет своё присутствие в САР.

По последним данным, Турция контролирует два крупных сирийских города — Рас эль-Айнас и Телль-Абъяд. По сообщению SANA, теперь столкновения происходят в районе города Кобани. Анкара также отчиталась о «нейтрализации 550 террористов». По официальным данным, в ходе боёв погибли два турецких военных.

По данным курдов, которые приводит Firat, турки потеряли 75 солдат убитыми, а также пять танков.

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Перед началом операции Турция уведомила о ней сирийское правительство, Россию и других членов Совбеза ООН. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган также позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и в ходе разговора они отметили важность сохранения территориальной целостности Сирии и её суверенитета.

«В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнёров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

При этом США, по словам президента Дональда Трампа, пытались отговорить Турцию от проведения этой операции. А перед её началом вывели свои войска из региона проведения. В Анкаре заявляли, что необходимость ввода турецких войск в арабскую республику появилась из-за поддержки, которую Вашингтон оказывал курдам.

«Риски для мирных жителей»

Против проведения Турцией военной операции в Сирии выступил также Иран, являющийся участником астанинского процесса по урегулированию конфликта в арабской республике.

«Учитывая серьёзную гуманитарную угрозу и риски для мирных жителей в регионе, МИД Ирана настаивает на немедленном прекращении атак и выводе Вооружённых сил Турции с территории Сирии», — говорится в заявлении МИД исламской республики.

Европейские страны выступили более категорично. Франция, Германия, Великобритания, Бельгия и Польша, входящие в Совбез ООН, выпустили совместное заявление с осуждением «Источника мира». По данным AFP, Париж остановил все поставки оружия Анкаре в связи с военной операцией.

Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Bild также сообщил, что Берлин останавливает продажу турецкой стороне военной продукции. Он не исключил, что этот запрет будет введён на уровне Евросоюза, а также допустил, что могут быть введены и новые санкции.

«Мы хотим, чтобы ЕС обсудил эту тему (прекращение поставок оружия. — RT). Помимо этого, наверняка останутся открытыми и другие варианты, зависящие от того, как Турция будет действовать в дальнейшем», — сказал он в эфире телеканала ARD.

О работе над санкциями против Турции заявил и Дональд Трамп. В своём Twitter он сообщил, что готовит ограничительные меры вместе с конгрессменами.