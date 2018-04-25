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Источник: представители США проникли в резиденцию генконсула РФ в Сиэтле
25 апреля 2018, 22:39 • 70 • Политика
ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Представители США проникли в среду в резиденцию генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон), взломав замок на ее входной двери. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в посольстве России в США.
Согласно изложенной им информации, американские представители "взломали замок и проникли внутрь" здания. По словам источника, "американцы" включили в резиденции свет, а также "приступили к взлому замка на двери в пристройку".
Ранее о попытках представителей США проникнуть в резиденцию генерального консула России в Сиэтле сообщил заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов. По словам дипломата, российская сторона расценивает нынешние действия американской как нарушение не только международного права, но и национального законодательства США.
Накануне Пукалов рассказал ТАСС, что дипломаты России вывезли архив и наиболее ценное оборудование генконсульства в Сиэтле. Администрация США предписала освободить резиденцию генконсула в Сиэтле, которая является собственностью России, до конца вторника.
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