Источник: пособничество введению санкций против РФ предлагается карать тремя годами тюрьмы

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предлагают установить наказание вплоть до трех лет лишения свободы за пособничество введению санкций против России иностранными государствами или их союзами. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник в нижней палате парламента, знакомый с текстом законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение ограничительных мер против РФ.

По его словам, предполагается ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью 284.2, во второй части которой прописывается ответственность за "совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц". Под этот же состав подпадает "предоставление рекомендаций и передача сведений", которые привели или могли привести к введению санкций в отношении компаний и граждан РФ.

Наказания по этой статье предусматривается в виде "штрафа в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового".

По словам источника, депутаты Госдумы также предлагают установить для физических лиц наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет за отказ в совершении сделок во исполнение антироссийских санкций.

В частности, "совершение действий (бездействие) в целях исполнения" антироссийских санкций, если это повлекло ограничение или отказ в совершении гражданами РФ, компаниями, самим государством, его субъектами или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами "обычных хозяйственных операций или сделок", планируется карать штрафом до 600 тыс. рублей, либо ограничением свободы до четырех лет, либо принудительными работами на такой же срок, либо лишением свободы до четырех лет со штрафом до 200 тыс. рублей", привел собеседник выдержки из текста инициативы, которая, как ожидается, будет внесена в Госдуму 14 мая.

Как пояснил источник, под "обычными хозяйственными операциями или сделками" понимаются юридические действия, которые "свободно совершаются в рамках обычной хозяйственной и иной, не противоречащей закону деятельности лицами, не отличающимися от частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им иностранных лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории РФ может быть внесен на рассмотрение Госдумы 14 мая. По его словам, инициатива может быть обсуждена в течение мая, поскольку "вопрос является приоритетным".

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